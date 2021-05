Santiago Segura siempre ha tenido buena vista para conectar con el público. Solo hay que ver cómo sus sagas cinematográficas de 'Torrente' y 'Padre no hay más que uno' se convirtieron en las más taquilleras en España. Para esta última echó el ojo no solo a sus dos hijas de verdad (Calma, de 13 años, y Sirena, de 7), sino también a otra joven que eligió por 'casting' y que está triunfando como 'youtuber', con más de cuatro millones de suscriptores: Martina D'Antiochia. La marbellí, que ahora tiene 16 años, interpretaba a la mayor de los retoños del entregado progenitor al que daba vida el cómico, una adolescente un tanto rebelde en plena época del pavo.

En la vida real, D'Antiochia no solo es conocida en las redes, sino que también se está labrando una sólida carrera como escritora. Su saga literaria de aventuras 'La diversión de Martina', que zanjó hace unos meses con la publicación del décimo y último libro, cuajó entre el público infantil, lo que la ha animado a probar suerte como autora para lectores adolescentes con 'Nadie como él' (editorial Montena), la primera novela de una trilogía de la que el próximo 20 de mayo sacará la segunda entrega, 'Nadie como ella'.

'Bullying' y violencia machista

"Me dolió muchísimo cerrar la colección de 'Martina', porque la empecé con 11 años y prácticamente me he criado con ella", explica a EL PERIÓDICO la joven, que en su nuevo libro se atreve con temas más adultos como el primer amor, el 'bullying' y la violencia machista. "La trama es de ficción, pero está inspirada en cosas que veo que pasan", reconoce la autora, que aprovecha las clases libres en el instituto inglés en el que estudia cuarto de ESO para ir avanzando con las tramas.

"Escribir me ayuda a desconectar de los estudios", confiesa D'Antiochia, poco amiga de los 'happy ending' en plan Disney. "Me gustan los finales felices, pero realistas, porque no es normal que todo acabe bien", se justifica. "Lo bueno es terminar cada libro con un problema para que la gente quiera leerse el siguiente", explica, como buena conocedora ya de cómo se planifica una saga literaria.

Una niña tímida

Para su nuevo título, que saldrá dentro de dos semanas, promete profundizar más en el trasfondo de sus protagonistas: "Se explicará por qué actúa como actúa, por ejemplo, la chica que hace 'bullying'". Y adelanta que el final será "más subido de tono". "La gente se piensa que soy superinocente porque vengo de la colección de Martina, pero es que ya tengo 16 años...", recuerda con tanta soltura que cuesta creer que de pequeña fuera "una niña tan tímida, que casi ni hablaba en clase". Por eso a sus padres les chocó en un principio que quisiera abrir un canal de Youtube, algo a lo que accedieron con la condición de que solo grabara los domingos.

"Youtube me ayudó a soltarme, a expresarme, a dejar mi timidez a un lado", afirma. "Para mí era como una actividad extraescolar, como cuando los niños salen del colegio y tienen fútbol. Era mi 'hobby' y, a partir de ahí, vi que fue creciendo y eso me animó a ser persistente, a grabar vídeos cada domingo", señala la joven, que hace un año y medio también sacó un disco y que tiene pensado estudiar una carrera que todavía no ha decidido, "pero que seguro no será de ciencias". Otro de sus planes a no muy largo plazo es escribir un 'thriller'.

Su experiencia como 'youtuber', que comenzó cuando solo tenía 10 años, le puede servir también de cara a su sueño de escribir, dirigir y actuar en su propia película, a imagen y semejanza de quien le diera su primera oportunidad en la gran pantalla, Santiago Segura. "Cuando lo veía en el rodaje de 'Padre no hay más que uno' pensaba: ese es el ejemplo que quiero seguir", rememora.