La picaresca es marca España. Y, aunque esta vez el truco no es nacional, la cuenta de Twitter que lo ha hecho público, sí. La cosa va de radares. Y —¡cómo no!— de evitarlos. O, en este caso, de conseguir que no llegue la multa. Sin embargo, y como suele ser habitual en estos casos, es ilegal. Pero, pese a ello, lleva ya en apenas unas horas más de 30.000 "me gusta" y casi 4.000 retuits.

¿Qué comenta la gente? Unos (la mayoría) piden información de dónde comprarlo. Otros (los más responsables) lo critican: "Y si respetamos las normas de circulación y no hacemos el gamba poniendo en peligro a personas que no tienen culpa de la estupidez de la gente con complejo de piloto", propone uno. La polémica está servida. Una ilegalidad... para cometer otra ilegalidad Exceder los límites de velocidad en carretera no solo está prohibido, sino que incluso puede ser un delito penal. Si se pasa junto a un radar por encima del límite permitido, salta la cámara, fotografía la matrícula y se tramita la multa o, en el peor de los casos, el infractor pasa a disposición judicial. Pero, ¿qué pasa si la matrícula no es legible? En este caso puede producirse por dos motivos: que la foto no haya salido bien (ya sea por un error, porque se cruzó otro vehículo o circunstancias no achacables al infractor) o que haya sido precisamente el conductor el que haya trucado la placa para que no se vea. Esto último es ilegal. Y por ahí van los tiros de la nueva picaresca que comienza a viralizarse. Fabrican un imán con forma de hoja para tapar la matrícula y que no te coja un radar



Un mando permite hacer caer la hoja en caso de detención pic.twitter.com/VBl5yr9WNY — SocialDrive (@SocialDrive_es) 14 de septiembre de 2022 La cuenta de Twitter @SocialDrive_es ha publicado un vídeo en el que se ve como alguien ha ingeniado un objeto que simula ser una hoja de un árbol y que lleva adosado lo que parece un imán en una de sus caras. De esta forma, la coloca tapando algunas letras de la matrícula para que, si comete una infracción de velocidad y salta un radar, la foto sea ilegible. A mayores, muestra como puede desimantarla y hacer que caiga. Probablemente para evitar que si lo paran en un control, esta ilegalidad no sea detectada por los agentes. Pero en el caso de que lo pillen, tendrá que hacer frente a al menos dos denuncias.