No te engañes, aunque tú puede que lo hayas visto a la primera, hay gente que es incapaz de hacerlo aunque se pase un rato dejándose ahí la vista. Las ilusiones ópticas son así de fascinantes.

Un truco que puede ayudarte es alejarte un poco de la imagen y ladear la cabeza para verlo en horizontal. Quizá con esa perspectiva te resulte más fácil, si es que estás en el grupo de los que solo ven un conjunto de rayas que parecen moverse si fijas en ellas la mirada.

Este desafío visual se ha vuelto viral en las redes sociales precisamente por esa dificultad para algunos, frente a la incredulidad de los que no pueden ver otra cosa que... el oso panda que aparece en la imagen.

Probablemente ahora que ya sabes lo que hay, a tu cerebro le sea más fácil "verlo". ¿Todavía no? Pues vamos con esta solución pintada (es cutre, de acuerdo, pero así ya no hay excusa para no verlo después mirando el original):

Al ser grande y de color blanco y negro se camufla perfectamente entre las "mareantes" rayas, pero lo normal, según dicen los expertos, es verlo en solo siete segundos.