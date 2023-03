Ibai Llanos es un amante del fútbol. No hay ninguna duda de que el streamer es un aficionado de este deporte y así lo ha demostrado siempre. Ahora ha puesto en marcha la Kings League en la que incluso ha hecho sus primero pinitos en el campo.

Guarda una gran relación de amistad con algunos futbolista, pero eso nunca le ha impedido mostrar su amor y apoyo por su equipo. El streamer ha querido apoyar al Deportivo de la Coruña públicamente a través de su cuenta de Instagram en la que acumula 9 millones de seguidores.

Ibai ha compartido un vídeo a través de sus historias en el que sale desayunando con una taza del Depor mientras asegura: "Así se desayuna fuerte, con la taza del club que volverá a primera dentro de poco." Además de mandar un mensaje de ánimo a Lucas Pérez: "¡Vamos, Lucas!", dice con entusiasmo.

Esta no es la primera vez que Ibai muestra su apoyo al equipo gallego. La temporada pasada ya hizo algunos guiños al Deportivo de la Coruña en sus directos de Twitch: "Súper Dépor a tope: Roy Makaay, Fran, Diego Tristán, Albert Luque, Manuel Pablo, Joan Capdevila... Respeto al Dépor. Volveréis a Primera. Y si no volvéis a Primera, no os preocupéis, ayudaremos", dijo Llanos.