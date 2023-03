Dabiz Muñoz lo ha vuelto a hacer. No es la primera vez que el chef despierta la polémica por alguna de sus particulares recetas y la última de sus invenciones ha revolucionado a gallegos y valencianos.

El mejor chef del mundo ha compartido una receta de "paella galega" que no ha tardado en hacerse viral. Su creación ha llamado mucho la atención y no sólo por la combinación de estas os gastronomías sino por la combinación de ingredientes que la componen. "Grelos, papa canaria y pulpitos de feira, pimentón ahumado de la Vera, volandeira de Pontevedra e infusión clarificada de caldo gallego", explica el chef.

Dabiz Muñoz ha compartido el paso a paso de su "paella gallega" que según él lo tiene todo: "El crunchy del socarrat, lo cremosito de la patata, el ahumado del pimentón, la mantequilla marina que es el pulpito, y esto -la volandeira- que es puro yodo. ¿Se puede pedir más?", dice.

Una receta que ha levantado muchas ampollas. El vídeo se ha llenado de comentarios en los que se comenta que la receta del chef de DiverXo es un "arroz con cosas" o los que aseguran "no comerían eso". Pero la indignación no sólo ha llegado por parte de los valencianos. Los gallegos también ha dejado su opinión en la publicación señalando que nuestra cocina no tenía por qué fusionarse con otras. O quienes estaban espantados ante la idea de añadir patatas a un arroz.

Pero no todo han sido palabras negativas. También hay quién manifestó su deseo de probar esta particular receta de "paella galega" de Dabiz Muñoz.