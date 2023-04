El humor negro llega a veces a las páginas de esquelas de un periódico. Llama especialmente la atención descubrir algunas despedidas en tono humorístico, amenazante y emotivo en una sección que a priori es discreta, funcional y uniforme. El último ejemplo que ha generado gran repercusión entre los lectores ha sido el de un vecino de Baiona, Jaime Prado Garrido, fallecido este martes. Desde su aspecto gráfico, con una bicicleta de carreras, hasta el texto, que utiliza la afición al ciclismo del hombre como metáfora en su adiós.

"Me pregunto qué bicicleta escogiste para iniciar este nuevo viaje, como en tantos otros siempre sobre tu bicicleta, recuerda no dejar de pedalear nunca", reza la esquela. El texto avisa a Jaime Prado de los seres queridos con los se reencontrará "en esta nueva etapa". "Uff, la que vais a montar". "Solo te pido que no dejes de canturrear. Zúmbame como el pájaro que se asomó al balcón", se señala en la parte más íntima del mensaje.

"Se nunca te mandou a tomar polo cu e que non te quería"; Este "pescador incansable" peleó toda su vida "ben contra o cancro ben polos seus dereitos e os dos outros"; "Familia e amigos nunca poderemos agradecerlle todo o que nos ensinou" son otros de los mensajes que se han podido leer en esquelas en los últimos tiempos.