ElXokas destaca por no morderse nunca la lengua, incluso cuando se trata de cuánto dinero gana. Su legión de seguidores lo sabe y es por ello que en muchas ocasiones le hacen preguntas que lo meten en verdaderos compromisos. Esto le ha costado más de una y de dos polémicas, pero el comunicador gallego sigue sin dejarse nada en el tintero.

Sin embargo, en uno de sus últimos streams, el lucense se puso a hablar sobre la polémica entre Torres y Arbeloa de hace unas semanas. Una cosa llevó a la otra y un seguidor le preguntó por su equipo de fútbol. No es la primera vez que ElXokas se pronuncia sobre este tema y sin mayor problema respondió: "Soy del Deportivo de La Coruña".

El pronósticos del Xokas para el playoff

Sin más preguntas, ElXokas pasó a profundizar sobre la situación actual del Dépor, su tercera temporada consecutiva en 1ª RFEF y los dramáticos acontecimientos de las últimas temporadas: "A ver si nos metemos en 2ª. Tenemos ahora los playoffs porque somos cuartos. Llevamos en un mal momento desde hace décadas. Está Lucas intentando carrilear, pero está complicada la cosa. Estamos en 2ªB, 1ª RFEF, lo que sería la tercera división en España, pero se llama 1ªRFEF. Para subir a 2ª División tenemos que pasar unos playoffs y... en los últimos no nos ha ido muy bien".

Consciente de la dificultad, ElXokas transmitió su pesimismo después de los acontecimientos de las últimas temporadas, pero deseó suerte a su equipo y a los de sus seguidores que se encontrasen en una situación similar. Sin poder evitarlo, ElXokas echó la vista al pasado y mandó un deseo que, por el momento, está lejos de cumplirse: "Espero que el Dépor vuelva a ser algo cercano a lo que era".

El deseo de ElXokas para

La cosa no se quedó ahí, sino que expresó una última fantasía que el streamer parecía tener en su cabeza y que tiene que ver con la presidencia del Deportivo, una aspiración que ve lejos, pero que le encantaría: "Ojalá tener tanto dinero como para poder ayudar al Dépor, pero de momento ya estoy a duras penas para pagarme el piso, no tengo tanto dinero. Tengo dinero pero no tanto como para permitirme algo así. Ojalá. Ojalá algún día. Sería algo muy bonito".

La declaración de ElXokas ha pillado por sorpresa a todos los seguidores del Deportivo que no se podían imaginar tal deseo del streamer gallego. En plena crisis deportiva y tras el cese de Óscar Cano, todas las miradas se dirigían al palco, pero el play-off ha provocado una tregua que será o no permanente en función de su resultado. No obstante, como ElXokas indicó, él no será un candidato a la presidencia.