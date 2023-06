Ocurre más a menudo de lo que nos gustaría, pero no por ello debe sorprendernos. Nuevamente, la famosa cuenta de Twitter @soycamarero ha compartido una oferta de trabajo con unas condiciones sangrantes. Según la información, el empleo es ofrecido por el festival de Monegros, un conocido evento musical en que tiene lugar en el desierto de Monegros y que cuenta con gran éxito entre los jóvenes.

Al parecer, el usuario que ha contactado con @soycamarero cuenta una experiencia que "jamás me había pasado", por lo que ya nos podemos hacer una idea de la gravedad del asunto. "Estaba super feliz ya que me encanta el techno, el problema es que cuando me pasaron la info de la jornada", rezaba el mensaje de este usuario anónimo.

A partir de esa frase, llegaban los grandes despropósitos, y es que las condiciones laborales son indignas, más aún para un festival de tal calibre. "Pretenden hacer trabajar a los camareros 25h seguidas. De 12 del mediodía del sábado a 13 del mediodía del domingo. Además de eso, pagan a 10€ a los camareros por un festival al que acuden más de 50.000 personas, el que una simple botella de agua vale 5-6€. Me parece una explotación laboral que más me había imaginado ver más de 24h ahí para 240€... No sé cómo la gente puede aceptarlo...", termina el comunicado del usuario.

Vale, cuando pensé que lo había visto todo en cuanto a explotación laboral, va y me llega esto... pic.twitter.com/UqpL6Lpfla — Soy Camarero (@soycamarero) June 23, 2023

Los hosteleros siguen sorprendidos por la falta de camareros

Lo surrealista de una situación ya de por sí surrealista es que cada día se comparten un montón de ofertas de un estilo similar y los propios hosteleros se sorprenden ante la falta de trabajadores. En los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, muchos camareros abandonaron el sector ante el cierre de sus bares y restaurantes.

A partir de ahí, los profesionales fueron bajando a medida que descubrían lo beneficioso que era en su día a día contar con fines de semana libres y un horario de trabajo fijo, y todo con unas condiciones similares. Mucho tendrá que cambiar la mentalidad de algunos hosteleros para que logren contar con un equipo de trabajo estable y feliz con sus condiciones.