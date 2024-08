Un malagueño alucina al ver esto en su comunidad de vecinos de A Coruña: "Choque cultural literal"

Ambas forman parte del territorio español, pero las diferencias entre Galicia y Andalucía no pueden ser mayores. Si en una el clima es lluvioso, en la otra no puede ser más seco; si en una sus gentes son de carácter un poco reservado, en otra no pueden ser más extrovertidos... y así podríamos echarnos todo el día.

Los contrastes culturales entre una comunidad y otra son palpables y, por ello, aquellos que deciden mudarse de una ciudad a otra notan, y mucho, el cambio.

Esto mismo le ha ocurrido a Pablo, un joven malagueño que visitó A Coruña y que no paró de encontrar choques culturales con su ciudad natal desde el minuto uno. La última le ocurrió en su propia casa y es que no se podía creer la existencia de un elemento que para los gallegos es de lo más común.

El choque cultural más fuerte de Pablo en Galicia

Nada más llegar a casa de su amiga, Pablo detectó una gran diferencia entre los hogares de A Coruña y de Málaga. Se trataba del cobertor del tendedero, algo que sorprendió muchísimo al malagueño: "Yo como persona nacida en una ciudad en la que llueve dos veces al año... Cuando llueve, se tiende dentro. Un protector de tendedero... Lo nunca visto".

"Para mi es lo más normal del mundo porque llueve los 365 días del año. Para mi no es sorprendente, pero se ve que para ti sí. Choque cultural literal", le decía su amiga a Pablo.