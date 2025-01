Le roban su sudadera del Deportivo en Tenerife e intentan revendérsela por Wallapop a un precio desorbitado: "Es un recuerdo familiar"

Quedarse sin ver al Dépor este pasado fin de semana no fue lo peor que le ocurrió a uno de los aficionados que se desplazó hasta las islas. El partido, suspendido el pasado domingo por un temporal, quedó aplazado para finales de enero y miles de aficionados deportivistas vieron como el motivo principal de su viaje se desvanecía.

Aún así, vestidos de blanquiazul y sin intención de que ninguna condición climatológica les amargara la fiesta, los seguidores del Dépor continuaron su particular 'previa', aunque sin partido. Por desgracia, en medio de la celebración no todo era alegría, pues uno de los aficionados había perdido su sudadera en las inmediaciones del hotel del equipo, con un gran valor sentimental al tratarse de un recuerdo familiar, y no logró recuperarla.

El joven, ya desesperado, compartió lo ocurrido en redes sociales en su cuenta de 'X': "He perdido esta sudadera con un gran valor sentimental por el hotel NH de Tenerife. Si alguien sabe algo por favor que me lo haga saber (Se agradece difusión)".

He perdido esta sudadera con un gran valor sentimental por el hotel NH de Tenerife. Si alguien sabe algo por favor que me lo haga saber (Se agradece difusión) pic.twitter.com/656VageB8J — Barberismo9 (@Barberismo9) December 17, 2024

Encuentra su sudadera en Wallapop y tratan de revendérsela por 110€

La difusión de las redes sociales ayudó a que el seguidor deportivista encontrase su sudadera, aunque de una forma inesperada. Entre los usuarios que trataron de ayudarle, @blanquiazul1987 envió una captura de su misma sudadera a la venta en Wallapop. "Sudadera en buen estado, Adidas y original. La intercambié con la afición del Dépor el fin de semana. No la voy a usar y escucho ofertas. Urge su venta", ponía la descripción.

El joven deportivista se puso en contacto con el vendedor, dispuesto a ofertar los 50 euros que pedía la sudadera para recuperar su recuerdo familiar. Pero la respuesta no fue la esperada, y es que el supuesto ladrón, al percibir el interés, subió el precio a 110 euros, algo que a nuestro protagonista le pareció inaceptable. ""Intercambiado con la afición del depor" Quien c*ño te va a cambiar una sudadera histórica miserable. Hace falta ser muy cabr*n. No la recupero ni de coña. Aún encima el tío quiere más pasta. Algún consejo?", puso de nuevo en 'X'.

“Intercambiado con la afición del depor”. Quien coño te va a cambiar una sudadera histórica miserable. Hace falta ser muy cabron. No la recupero ni de coña. Aún encima el tío quiere más pasta. Algún consejo? https://t.co/43bZUVHo4n pic.twitter.com/DNoDDoYFx8 — Barberismo9 (@Barberismo9) December 18, 2024

Tras ver el juego que le proponía el vendedor, volvió a compartir un nuevo mensaje en redes en busca de ayuda para tratar de recuperar su sudadera. "Por favor, esta sudadera no es suya. Tiene un valor sentimental inmenso para mí, es un recuerdo familiar. Se la compré confiando en que podría recuperarla, pero me está pidiendo más dinero. Le pido que tenga empatía y me la devuelva", puso en 'X'.

El resultado no fue de nuevo el esperado y es que, ante la ola de mensajes que recibió el seguidor del Dépor, el vendedor cerró el anuncio y su cuenta de Wallapop, eliminando todo rastro posible para @barberismo9. Ahora, a espera de nuevas noticias sobre el paradero de su sudadera, el twittero se ha puesto en manos de un abogado que le ofreció su ayuda tras ver todo el revuelo.