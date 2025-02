Una periodista valenciana se rinde ante esta cualidad de los coruñeses: "La gente de A Coruña es la que mejor..."

A Coruña es en los últimos años un completo imán para los elogios. Tanto su ciudad como sus alrededores reciben halagos desde todos los puntos de España e incluso desde el extranjero, pero sobre todo tienen que ver con la belleza de la ciudad y sus increíbles alrededores.

Sin embargo, una periodista valenciana ha reparado en un detalle que, a raíz de lo que se ve en la caja de comentarios, había percibido mucha más gente. "He llegado a la conclusión de que la gente de A Coruña es la mejor viste del mundo, literalmente".

"La gente viste más estilosa, más elegante. El otro día lo hablé con mis amigas y decían: "Ni Nueva York, ni Madrid, ni Barcelona, ni Valencia"", compartía sobre una reflexión que, antes de hacer pública, debatió con sus amigas.

"La gente de A Coruña sale a pasear o sale al supermercado y van hechos un pincel. No te encuentras a gente mayor en el paseo en chándal. Es que van vestidos con trajes, con faldas...", dijo para terminar sobre la grata impresión que tuvo con el estilo de todos los coruñeses.

La reacción de las redes reafirma su opinión sobre el estilo de los coruñeses

Según se pudo ver en los comentarios del vídeo, @damechatt no era la única que pensaba esto sobre estilo de la gente de A Coruña. Muchos más usuarios dijeron sentir lo mismo cada vez que pisaban la ciudad herculina. "Soy de Gijón y de verdad que la gente de A Coruña son súper elegantes tanto mayores como jóvenes", le comentó @lau44. "Soy valenciana y tienes razón, hay mucho estilo de A Coruña, se come fenomenal y hace muy bueno en verano... Me encanta", añadió también @elenagcifuentes. También @paskita43 dejó su impresión desde la capital: "Soy madrileña y doy fe que en A Coruña se viste muy bien".

Pero no solo gente de otras comunidades ha compartido la opinión, sino que usuarios de otros puntos de Galicia han refrendado a la valenciana. "Totalmente de acuerdo. Soy de Santiago y como en A Coruña nada. Mi padre vivió en A Coruña en los años 50 y ya decía que como allí en ninguna parte", puso @peregrina. "Totalmente de acuerdo contigo. Un saludo desde Vigo", le indicó @begobimba65.

Sin embargo, pese al apoyo, hubo dos ciudades que seguidores de @damechatt quisieron destacar por estilo de vestir. "No conozco A Coruña pero me extraña que sean más elegante que los de Bilbao y Donosti", replicó @ALBA. "La gente mejor vestida es la de Bilbao", se sumó @teresasalvador254.