Una agricultora gallega advierte a su vecino con un cartel que se ha hecho viral: "La próxima vez que te lleves las berzas..."

El mundo rural gallego protagoniza siempre algunos de los episodios más peculiares que ocurren cada año. Problemas con los marcos, las cosechas, los animales... Siempre hay algún tipo de problemática que desata alguna situación surrealista que termina copando las redes sociales.

Este verano del 2025 no iba a ser menos y un cartel "de advertencia" está corriendo como la pólvora por las redes sociales. Al parecer, una agricultora de una aldea gallega colgó un cartel en la puerta de su huerto acusando a alguno de sus vecinos de robarle berzas de su huerto.

"Estimado vecino/a. La próxima vez que te lleves las verzas, te agradecería que no tronces el tallo, por dos razones fundamentales:", escribía en unas primeras líneas de un comunicado que ya prometía traer cola.

La peculiar 'advertencia' de una vecina gallega a su 'ladrón'

En el "comunicado" quiso señalar tres cosas. La primera, pidiéndole más cuidado: "1. Si rompes el tallo, ya no tendremos verzas. Ni tú, ni yo. Recoge las hojas inferiores y seguirán produciendo, porque soy de ciudad, pero...".

En segundo lugar, con un tono que se podría entender como "pasivo-agresivo" le invitó a un cocido: "Sabemos que no fueron ni cabras ni animales salvajes. Si quieres te explico por qué lo sé con un cocidito. Llevo los garbanzos, ya puse las berzas, te toca el lacón".

Y por último lugar, señalarle que no iba a tomar represalias, pero que trataría de complicarle las cosas: "No me voy a enfadar por unas verzas, aunque te puse un candadito. Si me vas a pute*r... Salta. Att: ROSITA".

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar

Siempre que ocurre un episodio de este calibre, las reacciones en redes sociales no se hacen esperar y son de lo más variopintas. En su mayoría, empatizaron con la dueña de las berzas, la cual no debería tener por qué sufrir este tipo de hurtos. "Cuesta mucho tener un huerto y hay que trabajarlo para que llegue otro y recoja sin esfuerzo y encima como dice ella rompiendo la mata, pero veo muy bien lo que le has dicho🤣🤣", el comentó @trastras.00.

Algunos otros, aprovecharon incluso para compartir experiencias personales de su infancia, cuando habían hecho más de una travesura: "Hace muchos años le quitamos a una vecina dos repollos del huerto. Mi Abu nos engancho de la oreja y nos hizo disculparnos. También nos tocó recoger huevos y llevarle dos docenas. Y eso no hubiera sido problema sin mi abuela no tuviera un gallo que te dejaba para bañarte en mercromina 😂😂😂", indicó Lady Miautito.

Otro aspecto que reinaba en los comentarios era lo empática que había sido Rosita con su nota, y es que muchos hubieran optado por vías más agresivas y con peores consecuencias para el infractor.