La impactante imagen que evidencia cómo se derrite Groenlandia

El calentamiento global es algo que los científicos han demostrado en numerosas ocasiones. Pero, también el propio planeta tierra nos deja pistas del enorme problema al que se enfrenta la humanidad. La última fotografía que ha provocado una gran alarma llega desde Groenlandia, donde los perros del investigador Steffen Olsen, que trabaja para el Instituto Meteorológico Danés, tiran de un trineo sobre un inmenso charco de agua.



A pesar de que bajo el agua sigue habiendo una capa de hielo Olsen desconoce cuanto tiempo permanecerá así, ya que en algún momento podría terminar de derretirse. La imagen fue tomada en Inglefield Bredning, al noroeste de Groenlandia, cuando el científico trataba de recuperar su equipo de trabajo.





Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA