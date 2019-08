Greta Thunberg llega a Nueva York después de dos semanas de travesía

La activista medioambiental sueca Greta Thunberg, de 16 años, llegó este miércoles en barco a un puerto de Nueva York, escoltada por una flotilla de diecisiete barcos de Naciones Unidas, que representan los otros tanto Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU quiere ver cumplidos para 2030.



Varias decenas de personas recibieron a la activista con vivas y gritos de "Bienvenida, Greta", quien devolvió los saludos desde la cubierta del "Malizia II".



Su embarcación llegó a un pequeño puerto deportivo del suroeste de Manhattan con decenas de activistas que se acercaron a mostrarle su apoyo y de numerosos medios para cubrir el fin de su travesía de dos semanas por el océano Atlántico.







Land!! The lights of Long Island and New York City ahead. pic.twitter.com/OtDyQOWtF5