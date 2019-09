La ONU admite los claroscuros de la Cumbre de Acción Climática

El mensaje oficial de Antonio Guterres para cerrar la Cumbre de Acción Climática que organizó el lunes en Naciones Unidas es que la respuesta ante la crisis había recibido durante la cita "una inyección de impulso, cooperación y ambición", importante pero insuficiente. "Queda mucho camino por recorrer", reconoció. Y esa valoración es, como quizá no podía ser de otra manera, incluso más optimista que la de numerosos expertos, que no tildan de fracaso la reunión pero sí como claramente decepcionante para los objetivos que el secretario general se había marcado y que demandan la ciencia y los activistas, incluyendo millones de jóvenes como Greta Thunberg.



No es que no hubiera buenas noticias y compromisos concretos como los que había demandado Guterres. Según el resumen oficial de la ONU, 77 países anunciaron esfuerzos para lograr la neutralidad del carbono para 2050, meta imprescindible si se quiere contener el calentamiento global para finales de siglo a 1.5 grados, y 70 aseguraron que o intentarán mejorar sus planes de acción para el año que viene o han empezado el proceso de hacerlo. Y 12 naciones, incluyendo España, anunciaron aportaciones al Fondo Verde para ayudar a los países en vías de desarrollo.



La ONU se felicitó también por el "nivel sin precedentes" de acción del sector privado, destacando que 130 bancos (un tercio del sector global) se han comprometido a alinear su negocio con los objetivos del Acuerdo de París, o que gestores de fondos que manejan más de 2 billones de dólares en inversiones han prometido tener portafolios libres de emisiones para 2050. Asimismo, 87 grandes empresas se comprometieron en Nueva York reducir emisiones y alinear sus negocios con el acuerdo alcanzado en 2015 en la capital francesa. Entre ellas está Iberdrola, cuyo director general, Ignacio Sánchez Galan, fue invitado por Guterres a intervenir en la cumbre. También más de 100 ciudades anunciaron lo que la ONU califica de "nuevos pasos significativos y concretos".



