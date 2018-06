Pluralidad y diversidad

Creo recordar que hace algún tiempo leí que la debacle de TVE había comenzado por sus informativos que, hasta la fecha, habían sido el pilar de la emisora.

Lo que yo sí he evidenciado viendo la tertulia del Canal 24 horas sobre el debate de la Moción de Censura y lo que los tertulianos demostraron ha sido una total y absoluta falta de independencia. Es más, llama poderosamente la atención que, de los 5 tertulianos, cuatro hicieran un análisis de la Moción de Censura totalmente partidista y, por tanto exento de imparcialidad con, en algún caso, la inclusión de comentarios "rancios".

A mí no solo me enfadó, sino que, además, cambié de canal con el firme propósito de no verlo nunca más.

Los ciudadanos no podemos ni debemos consentir que esta falta de imparcialidad se instale en la que debe ser la televisión de todos los españoles. La información no pertenece a unos pocos y, por ello, creo que es necesario que los tertulianos sean elegidos pluralmente y transmitan la información sin presiones partidistas, ya que, de otra, forma estarían pervirtiendo la función de servicio público.

Es obvio que la TVE, tal como su nombre indica, es un medio de comunicación público y, por tanto, debe ofrecer contenidos independientes como trampolín de la pluralidad y la diversidad de nuestra sociedad. Ambos conceptos forman parte de nuestra sociedad actual y el retrato del debate ha de ser su fiel reflejo. Los ciudadanos debemos y tenemos que exigir a los responsables una cadena pública que piense más en la gente que en los políticos. Un país mejor solo se consigue a través del poder de las ideas, es decir, un espacio abierto en el que nos entendamos los unos con los otros.

Aunque el nuevo Gobierno tiene por delante muchos y variados retos, yo, desde aquí, les pido que pongan en marcha los mecanismos necesarios para conseguir una TVE imparcial, ya que, aunque no parezca un tema relevante, es obvio que un medio de comunicación público es, en esencia, un servicio al ciudadano y debe ofrecer contenidos veraces, útiles, independientes y de calidad.

PD.: "Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas (J.F.Kennedy)". Yo, como decía Churchill, "soy optimista, no parece muy útil ser otra cosa"

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contaco. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.

Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.