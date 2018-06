Siete años después casi la totalidad de los fumadores ignoran la ley antitabaco. Se sigue fumando en cualquier sitio. Da lo mismo que sean puertas de hospitales, parques infantiles o terrazas públicas cerradas. Si el cuerpo me pide echarme un pitillo ha de ser aquí y ahora, el vicio no entiende de emplazamientos.

Se fuma y molesta, es un hecho. Para la defensa y la queja, los dos bandos esgrimen sus razones. Si soy fumador lo hago porque me apetece, también contaminan los coches. Si no fumo porque lo he dejado, me he vuelto un resentido por la causa. Pura quimera, mas condenados a entenderse.

Pero se achaca un motivo fundamental para la falta de eficiencia de la ley: ausencia de sanciones. Cabe preguntar, ¿realmente aún funcionamos así? ¿Sólo respetamos la libertad del congénere si nos van a nuestro bolsillo? Debería estar prohibido prohibir, pero no parece haber otra solución.

Se afianza la era del narcisismo en esta sociedad, ese yo, yo mismo y mis circunstancias, del genial Ortega y Gasset. Para todos los demás, ahí les dejo mi humo.

