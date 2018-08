¡Arriba la imaginación!

Cuando era pequeño -¡ay, qué tiempos aquellos!-, los domingos mis hermanos pequeños y yo íbamos a la cama de mis padres -porque era mucho más grande- cuando ellos ya se habían levantado. Una vez allí nos contábamos cuentos por turnos. Se trataba de que quien paraba tenía que contarnos un cuento con dos personajes que en ese mismo momento le decíamos los demás.

Lo hacíamos sin preparar. En aquel momento hilvanábamos cuentos uno detrás de otro sin saber muy bien lo que hacíamos. Exactamente no recuerdo ninguno, aunque hubiese estado bien guardarlos. Aquel juego infantil, sin pretensiones de ningún tipo, a mí me sirvió para atizar el fuego de la creatividad. Ahora escribo cuentos y aunque sé que me falta preparación en cuanto a técnica y otras cosas, sin ella he ganado algún que otro concurso literario. En mi opinión, es esto de lo que carece nuestro sistema educativo, de incentivar la creatividad. No crean que escribo esto para vanagloriarme de mis logros, al contrario. Escribo esto para dar ideas. Y es que sería tan fácil subsanar esta carencia. Lo único que se necesitaría es un papel y un boli y... ¡ala!, a dejar volar la imaginación. Por supuesto que son necesarios los conocimientos, son las herramientas. Pero la imaginación es la encargada de utilizarlas y es esto lo que nos hace humanos. Creo que la genialidad tiene mucho que ver con esto que he explicado. Los animales aprenden a sobrevivir jugando. Juguemos a inventar historias mágicas, desorbitadas, futuristas... Juguemos a reinventar el mundo. Juguemos a crear mundos justos, mundos compasivos, mundos en los que el fuerte no se aproveche del débil, sino que le ayude a levantarse. Juguemos a imaginar.

