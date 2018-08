El feminismo y lo incorrecto

Está fuera de duda la reivindicación de la igualdad de la mujer ante una sociedad hecha por el hombre y por consiguiente machista e injusta. Sobran las razones, pero la más importante es que en estos momentos históricos de mediocridad política global, no se puede limitar la inteligencia que aporta la mujer a salir de esta crisis, crisis de valores y también de inteligencia. Pero todo cambio de tendencias o costumbres trae consigo el efecto péndulo y sobre todo en nuestra historia con cierta tendencia al extremismo. Somos viscerales, vehementes y con tendencia a tocar los extremos. Y esto está pasando con un feminismo mal entendido que roza el peligro de caer en un machismo al revés y llevarlo al extremo absurdo de cambiar las reglas del lenguaje y empezar a hablar mal mezclando política con lenguaje incorrecto. En el Parlamento, donde se debería hablar bien, asistimos a usos de la oratoria que dan vergüenza ajena. El plural, según la RAE, no tiene masculino ni femenino, simplemente es plural. El decir "todos y todas, compañeros y (as), diputados y (as), y un largo etc., no hace favor alguno al feminismo sino por el contrario alarga los discursos y nos retrata como mal oradores porque mezclamos política con el uso de una correcta gramática que no debiera tener género.

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.