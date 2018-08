¿Progreso o retroceso?

No es algo que me moleste, perturbe o deje estupefacto, simplemente no entiendo de qué va el tema de llevar visible la goma o parte superior del calzoncillo destacando la marca del fabricante en todo su perímetro. En realidad, nunca he sentido curiosidad ni concedido importancia a la firma de la ropa interior que lleva puesta la gente, pues no es una cuestión que aporte valor profesional ni humano. ¿Tendría que llevar el vehículo al mecánico atendiendo a la marca de slip usada por este?

Pero cuidado, porque si no fuera suficiente con mostrar el nombre de la compañía del calzoncillo, parece que lo insuperable es sacarse fotografías donde salen las bolsas facilitadas en la compra. O sea, lo que distingue es el rótulo de los calzoncillos y no la competencia y calidad de las personas.

