Algo se hizo mal

Que después de 40 años andemos aún con nuestros "muertos a cuestas", buscando y desenterrando, es una señal de que la Transición no fue tan perfecta. Sin duda alguna nos permitió convivir y entrar en Europa que no es poco. Aquellos 40 y 50 marcados por la penuria y aún el silencio del miedo se pasó a los 60 del seiscientos, de una "apertura tutelada" en la qué sólo la ironía escrita estaba permitida. La distancia con Europa era abismal y los que tuvimos ansias de conocerla por entonces, no dábamos crédito a tantas diferencias casi increíbles cuando las contábamos. Sólo los emigrantes, a miles, que con su trabajo enriquecieron a Europa, hoy vergonzosamente insolidaria, daban fe de esa diferencia. Contrariamente aquí sus ahorros enriquecieron a las Cajas de Ahorro mal gestionadas, que aún así algo ayudaron a modernizar a aquella España todavía gris de los 70. Fue todo poco a poco, como dar de comer a un bebé, sólo comida muy seleccionada y triturada para no atragantarnos. No empezamos a masticar por nosotros mismos hasta que murió Franco, pero incluso comíamos con cierto miedo, el miedo al cambio como una constante histórica que nos amenazaba, el rojo era y sigue siendo, un color mal visto y el pecado se ocultaba, ahora ya no pero no pasa nada. Al final, y pasito a pasito, llegó nuestra democracia, la Transición inteligentemente dirigida, ayudó el milagro de pasar de un régimen autoritario-paternalista (al final), a poder escribir, pensar, hablar sin miedo. Este cambio por el que Europa luchó y murió, aquí fue todo sutil, sin molestar al vecino, como una metamorfosis perfecta, casi como el misterio de la Anunciación, "sin romperlo ni mancharlo"... Pero los estudiosos de la Ciencia Política, se preguntaron ¿Cómo se realizó tal milagro? Metiendo el polvo debajo de la alfombra. De ahí viene tanto trasiego con los huesos mal enterrados.

