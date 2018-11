Siempre me ha gustado coger el toro por los cuernos, y es por esta razón, por la que no puedo quedarme de brazos cruzados en una suerte de indefensión aprendida con respecto a la violencia machista que campa a sus anchas en nuestra sociedad. Y englobo dentro de este concepto de indefensión, a todas aquellas mujeres y hombres que niegan la responsabilidad social del género femenino en todo lo que está ocurriendo.

La dictadura de lo políticamente correcto manipula de tal manera la realidad, que pareciera que incluir a la mujer como sujeto social activo y co-responsable de todo lo que ocurre en nuestra sociedad es sinónimo de machismo, cuando en realidad por definición, se trata de todo lo contrario.

La sociedad no es algo ajeno a los individuos. Somos los individuos, todos, los que damos forma a la sociedad, y por tanto las mujeres debemos preguntarnos, si es que queremos acabar de verdad con la violencia machista, qué papel hemos o seguimos jugando en este asunto: Ese "subidón" de autoestima cuando tu pareja se muestra celoso o cuando el hombre rudo que ha tratado irrespetuosamente a otras mujeres parece comportarse de forma diferente contigo. Ese juicio negativo hacia la mujer que se acuesta con cuantos le parece cuando le parece o muestra "demasiada" carne al vestir. Ese síndrome de redentora. Esa competición a la hora de seducir a un hombre... Reivindicamos de pronto que un no es un no, cuando desde hace siglos hemos colaborado a que pueda entenderse como un sí que teme ser juzgado como poco virtuoso.

Es cierto que este tipo de comportamientos han sido muchas veces diseñados y alentados por los hombres (el caso de la mujer "virtuosa" es un claro ejemplo de patriarcado muy vinculado a la religión). Pero no es menos cierto, que la gran mayoría de las mujeres han asimilado esas actitudes, bien por miedo, bien por comodidad, y se han significado socialmente contra otras mujeres que buscaban ser libres. No se trata de culpabilizarlas ahora, pues la presión y la inercia tienden a volvernos inconscientes, pero sí de ver con claridad, que, entre muchas otras cosas, las mujeres hemos estado comportándonos como nuestras peores enemigas, y que recuperar la autoestima perdida, pasa necesariamente por darnos cuenta del impacto real que venimos ejerciendo en nuestra sociedad. Las medidas que se empiezan a adoptar desde la administración son necesarias pero insuficientes. (Tiritas y vendas que en algunos casos pueden llegar a detener la hemorragia pero que se muestran ineficaces en heridas de mayor gravedad). Necesitamos más que primeros auxilios. Necesitamos una transformación radical de nuestras concepciones más arraigadas para que ni nosotras ni ningún hombre pueda volver a dañarnos jamás.

