Tu quoque MAC, fili mi?

Pues eso parece, que nos quedamos -también- sin el MAC, Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, que es como seguimos llamándolo. Ese museo, que es mucho más que eso, como todos sabemos, se va. Desaparece.

Lo cierran. El mascarón de proa del arte de vanguardia se va invisibilizando a ojos de la ciudadanía. Siendo esta una ciudad de provincias que parece que no está camino a ninguna parte, el MAC es una de esas razones por las que la ciudad se convierte en destino y envidia de otras. Con el mérito añadido en este caso de ser un museo fruto de una iniciativa privada, lo que en su día fue ejemplo magistral de competencia entre el poder público y privado para ofrecer cultura a la ciudad, cultura de la buena. Y estaba bien que así fuera, que se viera que también las empresas pensaban en el bien general, que se molestasen por crear una sociedad ilustrada. Porque además -no lo olvidemos, porque es importante- el valor de esta institución artística no está únicamente en sus fondos -su contenido- o en la arquitectura del continente, sino en cómo se supo dinamizar a lo largo de los años esa acrobacia mágica que mantuvo a la ciudad pendiente de sus cursos, presentaciones o exposiciones, y tan orgullosa de su existencia. Baste recordar aquel maremoto que supuso la inauguración de la exposición de Lita Cabellut? Una performance en sí misma. Yo, que me quedé fuera, me alegré de haber ido a pesar de todo. Y de ser coruñesa en aquellos momentos también. Ahora llego a preguntarme si no tuvimos más de lo que merecíamos?

Me quedo con la dolorosa impresión de que se lucha por lo que no funciona para el bien general (pero beneficia mucho a unos cuantos) y de que aquello que discretamente -con elegancia y profesionalidad- hace una labor impagable se sacrifica.

Sí, en esta ciudad nadie es forastero pero yo empiezo a sentirme un poco extraña viendo cómo nos van despojando de lo que nos hace progresar como pueblo -económica, social o culturalmente- ya avanzado el siglo XXI. Pongamos las barbas a remojar? Antes de que nos las quiten también..

