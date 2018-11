Un voto de confianza para los jueces

Vaya por delante mi más enérgico y decidido apoyo a todos los representantes de la ley. Estimo que la única garantía que tenemos los pobres, el último bastión en donde nos podemos refugiar y pedir justicia, es en la ley. Claro que tendrán fallos, claro que habrá algún corrupto, claro que habrá algún blandengue... Pero, ¿en qué profesión no hay gente así? Y por eso tendrá alguno que pagar. Yo mismo lo he sido y seguro que fallaré en más de alguna ocasión y le pido a Dios que me dé fortaleza para no titubear. No obstante, el hecho de que en menos de 15 días los jueces hayan cambiado de idea en un asunto así, me defrauda. Me hace pensar en dos cosas: que ha habido una bajada de pantalones, o que quizás alguien ha sido comprado para cambiar su voto. En cualquier caso, yo sigo apoyando firmemente a los jueces. Y no se crean los políticos del Gobierno de España que de este traspiés de los jueces van a sacar algún rédito: me imagino que es eso lo que están buscando... Y como dijo un gran pensador y filósofo: "La confianza no se gana por defecto del otro, sino por la forma de ser".

