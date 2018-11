Supremo sentencia

Hace unos días se ha aprobado, por 15 votos a 13, que el cliente sea el que siga pagando los impuestos en vez de ser, como así se hacía constar en varias sentencias, la banca. Es algo que llama poderosamente la atención puesto que se puede sospechar la mano, entre sombras, de los grandes bancos. Pedro Sánchez, supongo que queriendo ganar votos para el año 2019 y las nuevas elecciones, ha decidido hacer un Decreto Ley en el que quede reflejada la obligación de la Banca de hacerse cargo de esos impuestos (Actos Jurídicos Documentados), lo cual me parece de risa.

Personalmente no creo que pueda existir una persona que no tuviera o no tenga una hipoteca, aunque pueda darse el caso. Yo, como cualquier españolito, he tenido que hacerme cargo de esos gastos, es decir, esos impuestos de esa comunidad; la del notario; la del Registro; etc... pero, ahora, yo hago una pregunta al "aire", aquí en la Red... ¿es justo que tenga que pagar esos impuestos el cliente?, ¿sería justo que lo tuviera que pagar sólo la Banca?, ¿es justo que no se pague 4 o 15 años hacia atrás como se decía que podría pasar? Vamos por partes?

Personalmente opino que la documentación que se elabora y se firma en el notario es beneficiosa para ambas partes, es decir, la parte que presta el dinero y la parte que recibe ese dinero. En la misma se plasma en qué condiciones se presta y se recibe ese crédito hipotecario y, si se va a firmar ante el notario es que ambas partes están de acuerdo en las condiciones. La documentación sólo será útil si una de las dos partes no cumple con lo acordado, por tanto, a ambas partes les interesa tener documentado dicho acuerdo. Esto genera una pregunta, ¿por qué tenía que pagar todo el cliente cuando es la Banca la que también tiene interés en esa documentación?

Mi conclusión es bien clara y sencilla: deberían ser gastos compartidos. Todos, y no ninguno como hasta ahora, y la Banca, deberían pagar con carácter retroactivo hasta, al menos esos 4 años, dado que, hasta ahora, ha sido la claramente beneficiada en las operaciones de las que estamos hablando. El Gobierno debería tener dos narices y, si ve que los bancos toman decisiones que signifiquen el aumento de las condiciones de las próximas hipotecas o, por ejemplo, aumento de comisiones ligadas, directa o no, a hipotecas, ponerles una multa sí o sí hasta que desistan en su empeño de que, presuntamente, sea el cliente, con o sin el Supremo a su favor, el que se haga cargo de los gastos de constitución de esa hipoteca. Ahí lo dejo.

