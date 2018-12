La tortuga y el conejo

En algunas autopistas alemanas cada x kilómetros hay unas señales de tráfico que no he logrado entender hasta que me lo han explicado, y tiene su lógica y función. Ya se sabe que los alemanes son muy suyos, pero tienen algunas normas que habría que imitar.

Y estas señales, representando una tortuga en referencia al carril izquierdo, y un conejo en lo que se refiere a los carriles derechos, tienen la función de hacer que el carril izquierdo se utilice solo para adelantamientos, porque si nos mantenemos en ese carril más de lo necesario y no nos echamos a la derecha, estaremos impidiendo que otros nos adelanten y contribuiremos a que el colapso se haga mayor. Algunas autopistas, no solo en Alemania sino también en otros países europeos, tienen un tipo de asfalto más rugoso en el carril izquierdo, lo que hace que disminuya la velocidad (de ahí el símbolo de la tortuga), e invita a los conductores a pasarse al carril derecho (de ahí el símbolo del conejo) en el que se circula mejor.

¿Veremos algún día estos símbolos en nuestro país?

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.