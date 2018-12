Fai uns poucos días en terras lonxanas do sur, celebrouse unha de esas eucaristías que, nesta falsa democracia, chaman votación.

E dende aquela non sale de boca de todos, -sobre todo dos que de eso viven-, o resultado obtido por un chamado partido de extrema dereita.

Por todo o cal, un preguntase: ¿Cal é o problema? ¿Acaso hai en Al-Andalus 300 e pico mil novos fachas que non había hai catro anos? ¿Serán todos eses votantes fachas? (Maravillosa oda á ignorancia que gañe nun sitio que vive, en prosperidad, da inmigración ilegal un partido que promete erradicala. Eso é algo máis cun tiro no pé).

Din os máis alarmistas que asi empezaron outros partidos de noxenta lembranza, mesmo no reino de España. Cecais recordarlles que hoxe en día non atoparan a palanca cos fixo grandes: o apoio do gran capital. (Agora mesmo non necesita destes grupitos o bon do capital, tenno todo tan ben atado como o ten).

Ao millor, trátase sinxelamente de que os apaleados da terra decidiron votar pola marca auténtica, deixandose de marcas brancas, neste tempo de políticas de mercadotecnía.

Ou en vez de nirar cara ao dedo, deberíamos ir máis alá; e o que realmente debería de preocuparnos sería o vaciado insustancial de eso que queremos soñar como esquerda. Paulatina claudicación, dende a lingüaxe ata as ideas, do que debería ser raio de esperanza dos oprimidos da terra, e non deixa de ser máis que facho de móvil de penúltima xeración. Sen ir máis lonxe aí temos á CUT andaluza diluida nesa fragancia de nova cociña política que é Podemos ou "Adelante", ou como queiramos chamalo.

Pero, tampoco tiremos foguetes nesta, a nosa terra. Por exemplo, no problema actual con Alcoa fai 30, 40 anos ¿que propoñeríamos?, ¿electricidade subvencionada ou nacionalización/colectivización?

