Continúa el descenso de la natalidad

Según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE), España no va bien. Demográficamente hablando. Pues hay más muertes que nacimientos. Algunos especialistas apuntan a que se debe a que cada vez la gente se va más tarde de casa, que las parejas atrasan tener el primer bebé y que eso afecta a que no se puedan tener muchos hijos.

A mí esto no me extraña nada y pienso que esta tendencia irá en aumento, y no solo en España, sino, en todos los países desarrollados del mundo. Hoy en día, con los sueldos y trabajos que se tienen, el precio de la vivienda y los alquileres, y la poca capacidad de endeudamiento en general de la población media, a ver quién se atreve a reproducirse a lo loco .