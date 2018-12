¿Rectificar o mentir?

Pedro Sánchez no rectifica, miente. Porque cuando dice y promete que va a hacer algo o que va a plantear alguna toma de decisiones, sabe de antemano que no va a cumplir lo que ha prometido y que no va a hacer lo que ha dicho.

Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, un día sí y otro también, asistimos a un aquelarre de afirmaciones y de decisiones que nada tienen que ver con lo dicho ni con lo prometido. Afirmaciones y acciones contradictorias, faltas de coherencia y de la más mínima credibilidad, que se ha dado en denominar rectificaciones. Y a esas rectificaciones se refieren muchos de los que le critican.

Pero Sánchez no rectifica. Sánchez miente. Porque cuando dice y promete que va a hacer algo o que va a plantear una toma de decisiones, sabe de antemano que no va a cumplir lo que ha prometido y no va a hacer lo que ha dicho.

Con gran aplomo, afirma en una de sus comparecencias ante los periodistas, refiriéndose a algo que dice que va a hacer: "ustedes ya me conocen". Y lo dice ufanándose de su coherencia en cumplir lo que promete, cuando la realidad, no es que sea distinta, sino que es precisamente la contraria.

Con los únicos que Pedro Sánchez va cumpliendo lo prometido es con los separatistas y con los populistas de la extrema izquierda, que son quienes le sostienen en sus ambiciones de poder. Esperemos a ver cómo actúa ahora con los de Cataluña.

Amnistía, indulto, delitos, enseñanza, consulta o nación, son palabras que a fuerza de repetidas -aunque previamente hayan sido estigmatizadas y negadas por el propio Sánchez- se van introduciendo de forma clandestina y en el bagaje de los futuros votantes de Sánchez, de los separatistas o de la extrema izquierda.

