Finalmente ha ganado la abstención

Eso sucedía en las elecciones autonómicas en una comunidad, Andalucía, en la que el PSOE llevaba casi 40 años en el poder. Podemos apoyará previsiblemente la investidura de Susana Díaz, que no será posible porque ambas formaciones no suman. Ciudadanos, como todos recordamos, apoyó al PSOE en la última legislatura, pero ahora ha prometido que no volverá a hacerlo. Eso lo incluye entre las opciones posibles para fomentar un relevo que solo puede venir de su acuerdo con el Partido Popular.

Es lógico que en algún sector de votantes partidarios del cambio cunda el cansancio. Pero ni el cansancio ni la crisis de los últimos meses justifican la inercia o la mera protesta. Votar es un ejercicio de realismo, es decir de coraje. Finalmente, en Andalucía, ha ganado la abstención.

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.

Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.