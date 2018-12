Hasta ahora, oír nombrar Estrasburgo me evocaba recuerdos felices. Estuve allí dos veces: primero, como estudiante en su Universidad y más tarde como profesor acompañando a mis propios alumnos. Era el antiguo cruce de las rutas de Centroeuropa al que alude su nombre en alemán -"ciudad de los caminos"-, allí donde Gutenberg inventó la imprenta y donde Rouget de Lisle compuso La Marsellesa; la capital de Alsacia de inmensa catedral gótica en cuya aguja el general Leclerc izó la bandera de Francia tras expulsar a los nazis, y que es ahora mismo sede del Parlamento Europeo. Quizás por todo ello precisamente ha sido esta vez ella el objetivo del terror que busca inestabilizar nuestros Estados de derecho y hollar los símbolos de nuestra cultura, como indica el hecho de que el pasado ataque se haya perpetrado, de nuevo, en un mercadillo navideño. El odio, el resentimiento y el fanatismo se dan cita en estos actos de barbarie indiscriminada que pisotean los derechos humanos empezando por el de la vida, y cuyo resultado político no es otro que alentar y reforzar al extremismo que de norte a sur y de este a oeste va ganando terreno. Con el de Estrasburgo, ya son muchos, demasiados, los nombres de ciudades donde viví o que visité que han sido distorsionados por la masacre: París, Madrid, Barcelona, Londres? (en Nueva York nunca he estado). No quiero que esta lista del horror se siga incrementando, ni que la locura fanática dé alas a los nacionalpopulismos rampantes. Quiero una Europa y un mundo en el que los nombres de lo bello no se puedan mancillar.

