Tras un febril febrero sin tregua, en el que hemos asistido al colapso del Gobierno socialista, la convocatoria de elecciones generales, el comienzo del juicio del procés y, en el plano internacional, al incremento de la tensión en Venezuela, las amenazas de Putin y la frustración del diálogo entre Trump y Kim Jong-un, llega por fin, en fecha más tardía que nunca, el deseado e imprescindible receso de los Carnavales. Estos son el epítome de la necesidad humana de festejar y divertirse para poder seguir adelante. Como dijo ya en la Antigüedad Demócrito: "Una vida sin fiestas es como un largo camino sin una posada", algo tan imposible como desaconsejable. El ser humano -indicó por su parte Aristóteles- es un animal sociable y, por tanto, vivir en sociedad le es connatural. Sin embargo, la convivencia está plagada de tensiones que, de no descargarse de otra manera, acaban dando lugar a violentos conflictos. La función social de la fiesta es la de hacer un paréntesis en la política y en el trabajo diarios que nos permita no solo descansar, sino también romper la rutina ordinaria y hacer algo distinto para no aburrirnos y, sobre todo, para no enfadarnos en exceso. Las fiestas son como la válvula de escape de la olla a presión que es la comunidad humana, y por eso son tan necesarias. Saludemos pues al Carnaval, que nos invita a desdramatizar los problemas y a hacer un alto jocoso en el enrevesado camino de la existencia diaria.

LA OPINIÓN publica opiniones de sus lectores, así como réplicas y sugerencias de interés general que sean respetuosas hacia las personas e instituciones. Las cartas pueden ser enviadas a LA OPINIÓN por vía postal (C/ Franja 40-42 15001 A Coruña), por fax (981 217 401) o por correo electrónico/cartasaldirector@laopinioncoruna.com). Deben tener como máximo 20 líneas e incluir nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto. LA OPINIÓN se reserva el derecho a extractarlas.

Cláusula Legal: LA OPINIÓN A Coruña S. L. (C/ Franja, 40-42, 15001, A Coruña), le informa que sus datos de carácter personal facilitados en este formulario de cartas al director, serán incorporados a nuestros ficheros y tratados automatizadamente. De acuerdo a la L.O.P.D. 15/1999 (Ley Orgánica de Protección de Datos), vd. podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a dicha ley. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la compañía cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.