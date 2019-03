La cuneta y la gloria

Si me dieran a elegir, preferiría un tiro en la frente a una muerte prolongada. La soledad acompañada, que la compañía solitaria. Preferiría la horizontal que la vertical; la luz a la oscuridad, la tierra al cemento, el olvido al obligado recuerdo, el silencio al ruidoso fetichismo. Las margaritas, las violetas, las mariposas, las lagartijas, el zumbido de las abejas, el canto de los pájaros, los excrementos de los animales y su aroma a las flores de plástico, el mármol, los mausoleos, las lápidas, los féretros, la muchedumbre, los días de visita. ¡Puf! Si algún día me quitan la vida, si me llevan a donde no quiero ir; sin resquemores, tiradme en una cuneta lo más apartada de la ciudad. Caben un hoyo bien profundo y deposítenme allí, sin ningún miramiento.

Si pudiera ser en una colina o montículo, mejor que mejor, y si hubiera alguna encina, roble o sabina en los alrededores, mucho mejor. Me gusta por la mañana, con el café y la prensa, contemplar el paisaje, ¡ay! Y sobre todo, no penéis por mí, pensad que estaré dónde siempre he querido estar. Eso debe de ser la gloria, ¿para qué más?

