Estamos enfrentándonos a un hecho que, en pleno siglo XXI, nos lleva a pensar hasta dónde hemos llegado. Tras cuarenta y dos años como docente, nunca viví la situación a la que me voy a referir.

En un colegio de Cambre, desde el mes de diciembre, un fallo en la calefacción supuso, con el tiempo meteorológico existente, que los niños tuviesen que venir mucho más abrigados de lo habitual, y que en las clases de educación infantil el arreglo fuese como quien pone un parche para tapar un agujero. Por cierto, tarde y no muy adecuado. Y acto seguido, ya en el año actual, la huelga del personal de limpieza de la empresa contratada.

Respetando el derecho personal y legal a la huelga, hay que decir que no hubo seguimiento alguno por parte de quien contrató a la empresa, salvo que en algún momento sean capaces de explicarlo. Los servicios mínimos son muy cuestionables.

Como este derecho no puede recaer sobre el del alumnado a estar en unas condiciones adecuadas, debería haber —y lo hay— otro organismo superior que no puede perderse en burocracia, escalones intermedios y cierta indecisión hasta llegar al responsable de la solución; podría escribir “si la hay”, lo que resultaría inaceptable. ¿Qué va a ocurrir si la huelga continúa?

La dirección del centro habrá movido todo lo que ha podido, no encontrando ninguna respuesta que solvente esta papeleta. Lamentablemente, hasta se llegará a poner en duda su actuación por parte de algunos, que desconocen que los caminos no están abiertos, que la responsabilidad es vertical, llegando a un punto superior que sigue a la espera o que no se ha enterado. ¿Van a ser las elecciones autonómicas las que solventen el problema?

Como punto y aparte, un partido político amenaza en prensa con denunciar a otro; no habiendo buscado ninguno de ellos ninguna solución a lo anteriormente expuesto.

Un político depende, no del voto, sino de la responsabilidad que lo ha llevado al lugar en que se encuentra. Paradójicamente, hay que hacerle el honor de respetar la silla que ocupa desde el tiempo que sea, incapaz de escuchar las críticas a las que debe verse sometido: su trono muy cuestionable. No me digas lo que soy, sino cállate y respétame; claro que el respeto no es recíproco: uno

ha de sellar sus labios y mantener las formas, ¿cuáles? Decía un escritor —del que no recuerdo su nombre — que, para ser educado, hay que ser maleducado a veces.

Falta una tercera parte: las familias puede ser que estén indecisas, inseguras, con una incapacidad de movimiento que es sorprendente. No asumen su papel ante algo muy cuestionable. Creo que aquí tengo que mencionar a Julio Anguita, hoy escuchado y valorado más que en su vida política, cuando explicaba que es necesaria la presión de la gente, que hay que salir a la calle y reclamar nuestros derechos.

Se me ha dicho siempre que he de ser crítico y objetivo, lo que estoy haciendo. Trato de ser constructivo, no escribo para no serlo, sino para que se abran los ojos ante algo que no debe ocurrir. Lo habitual: inoperancia absoluta. ¿De qué vale la política disruptiva? Es imprescindible llegar a un acuerdo a la mayor brevedad posible.

No sé si este escrito llegará a concienciar a alguien, a despertar algún cargo de conciencia en alguna que otra persona, o solo servirá para saber que hay más de cuatrocientos niños entre la espada y la pared.