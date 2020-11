Con motivo de la celebración de la 'European Testing Week', que este año tiene lugar entre el 23 y 29 de noviembre, y del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemora todos los años el 1 de diciembre, CESIDA, la Coordinadora Estatal de VIH y Sida, ha presentado una nueva campaña de "¿Cuáles son tus razones para hacerte la prueba del VIH?", realizada con el apoyo de Gilead Sciences. Esta iniciativa multimedia para concienciar sobre la importancia de conocer nuestro estado serológico con relación a esta patología y evitar el diagnóstico tardío del virus está protagonizada por 10 mujeres que cuentan las 'razones' para hacerse la prueba del VIH y los motivos para cuidar de su salud sexual.

Cada semana, según los datos de ONUSIDA , alrededor de 5.500 mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años contraen el VIH en el mundo y cerca de un 60% de las mujeres diagnosticadas eran migrantes. En España los datos epidemiológicos muestran, además, que las mujeres se diagnostican en peor situación clínica e inmunológica que los hombres. "La edad media en el diagnóstico de las mujeres es superior a la de los hombres y es superior entre las españolas en comparación con las mujeres procedentes de otros países", explica Asunción Díaz, responsable de la Unidad de Vigilancia de VIH/ITS y comportamientos de riesgo del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, "el retraso diagnóstico de VIH es superior en las mujeres que en los hombres y está en alrededor del 50% de los nuevos diagnósticos, por lo que es necesario concentrar esfuerzos en mejorar el diagnóstico precoz".

Avancemos juntas contra el VIH

"Nuestra salud es esencial para que todas avancemos juntas. Seas quién seas, hay un motivo para hacerse la prueba y nosotras estamos aquí, contigo en esto", declara Daniela Vega, actriz protagonista de 'Una mujer fantástica', ganadora de un Oscar a la mejor película de habla no inglesa y un Goya a la mejor película iberoamericana. Daniela colabora desinteresadamente en esta campaña junto a otras mujeres como Cayetana Guillén-Cuervo, actriz y presentadora de televisión; Carla Antonelli, política y reconocida activista trans de los derechos LGTBI; Sandra Delaporte, cantante y compositora; Itziar Castro, actriz nominada en los Premios Goya por su papel en "Pieles"; Diana Gómez, protagonista de la serie "Valeria"; Álex De La Croix, artista audiovisual, cineasta, y activista del gender fluid; Abril Zamora, actriz, guionista y directora española; Esperanza Guardado, actriz de numerosas películas, entre otras "La trinchera infinita" y Ondina Maldonado, actriz y cantante del musical 'Hoy no me puedo levantar' de Nacho Cano.

"Como representante de CESIDA y como mujer con VIH, necesitamos que a nuestros gobiernos no se les olvide que el VIH sigue presente. La pandemia de la COVID-19 va a suponer un incremento en las ya altas tasas de diagnósticos tardíos, mayores incluso, en el caso de las mujeres", confirma Loli Fernández, miembro de la Comisión Ejecutiva de CESIDA y del Comité Ciudadano Anti-SIDA del Principado de Asturias (CCASiPA). "Durante esta crisis se han visibilizado realidades muy complejas, sobre todo en mujeres cuyos ingresos provenían de la economía sumergida o informal: mujeres migrantes, mujeres en situación de prostitución, mujeres trans, etc. Es necesario se garantice el acceso a recursos básicos de estas poblaciones. También hace falta que las mujeres conozcan la importancia de hacerse la prueba del VIH. Nuestra salud depende de nosotras", sentencia Loli Fernández.

El doble estigma

"Aunque la epidemia del VIH en España afecta fundamentalmente a hombres, las mujeres presentan características diferenciales que han de ser tenidas en cuenta. Más de la mitad de los nuevos diagnósticos de VIH en mujeres se produjeron en mujeres nacidas fuera de España, principalmente en países de Latinoamérica y África Subsahariana, a diferencia de los hombres donde este porcentaje se encuentra alrededor del 37%", expone Asunción Díaz, desde el Instituto de Salud Carlos III.

Por su parte, Houda Mahdi, mediadora de árabe de la ONG Salud entre Culturas en el Hospital Ramón y Cajal, opina sobre esta realidad: "Las mujeres migrantes sufren el VIH doblemente por su situación cultura y lingüística en este país, ya que, por norma general ignoran varias cuestiones por muy básicas que sean, como nuestro derecho de acceder al sistema sanitario. Hay un vacío muy grande y una escasez de información adaptada cultura y lingüísticamente y es una de las causas de tener un porcentaje tan alto de mujeres migrantes infectadas por VIH".

Para controlar la epidemia por VIH, durante la presentación de la campaña, se ha puesto de manifiesto la necesidad de poner especial atención a las mujeres y a los supervivientes de larga duración de la infección, dado que presentan los perfiles más vulnerables. En este sentido y en palabras de Lola Fernández, "las mujeres puntúan más bajo en casi todas las facetas de la calidad de vida relacionadas con la salud; el cuarto 90 de los objetivos fijados por ONUSIDA".

Apoyar esta iniciativa forma parte del compromiso de Gilead de ayudar y promover todos los proyectos que sirvan para avanzar en la lucha contra el VIH, incrementar el diagnóstico y derivación lo antes posible para el cuidado y tratamiento, y aumentar la calidad de vida de estos pacientes. Además, la compañía colabora con instituciones y organizaciones no gubernamentales para acabar con la epidemia a través de programas de diagnóstico que son importantes para conseguir disminuir la aparición de nuevas infecciones por VIH y muertes por SIDA, según los objetivos marcados por la ONU para 2030.