Exiom: de familia minera en Asturias, a traer la mayor fábrica de paneles solares a España

Iberdrola y el grupo empresarial asturiano Exiom continúan sus pasos hacia la apertura definitiva de la primera fábrica de módulos fotovoltaicos de España, que tiene prevista su puesta en marcha esta primavera.

Omar González es el CEO de Exiom y lleva dirigiendo el crecimiento de la compañía desde 2009, año de su fundación. Nacido en una familia de origen minero, su historia es todo un ejemplo de la transición energética que se encuentra experimentando ahora la región que le vio crecer.

Tras licenciarse en Ingeniería Industrial en Oviedo, comenzó su andadura en las renovables en una empresa de energía asturiana que compraba paneles solares en China para venderlos en España. Con solo 23 años empezó a viajar al país asiático, donde conoció a Lijun Xie, también ingeniera dedicada al sector fotovoltaico.

Allí decidieron emprender juntos, comenzando por una empresa de control de calidad de módulos fotovoltaicos. Y un par de años después, con el crecimiento y experiencia adquirida, dieron el salto que se materializó en una pequeña planta de fabricación y la creación de la marca Exiom.

Quince años después, Exiom se encuentra presente a nivel global, y esa primera fábrica se traduce ya en dos grandes factorías en Asia capaces de producir cientos de miles de paneles anualmente. Y ahora, ha llegado el momento de traer esa producción a Asturias, con la apertura de la primera gran planta de paneles solares en España, en alianza con Iberdrola. Devolviendo de esta manera al lugar donde nació, una tierra caracterizada por la minería, la industria reconvertida en forma de renovables.

La apuesta de Iberdrola por un modelo energético sostenible e innovador se enmarca también a través de su programa Perseo para fomentar el desarrollo de start-ups y empresas industriales innovadoras que trabajen en nuevos ámbitos de la electrificación y en sectores difíciles de descarbonizar.

La apertura de esta nueva fábrica en Europa responde al interés de ambas compañías en alcanzar una fabricación competitiva a nivel de la UE, focalizada en una primera fase en paneles solares con la posibilidad de extender la colaboración a otros de componentes de la cadena de valor fotovoltaica. La historia humana que hay detrás del CEO de Exiom es épica y se enmarca en un logro personal y profesionales además de un periplo por el mundo.

-¿Qué te empuja a tener esta idea?

-La idea de la fábrica en España responde al auge de la demanda por el cliente europeo por un producto hecho aquí, al cual se muestran muy sensibles. Además, el llevar a cabo la producción aquí también permite tener una menor dependencia de Asia y no ser tan sensibles ante cambios e imprevistos.

Y, por otro lado, está el factor más personal de poder hacer una apuesta por la producción nacional, más concretamente en mi lugar de nacimiento, apoyando una reconversión hacia las renovables.

-¿Cómo ha sido el proceso para comenzar la construcción?

-Desde poco después del anuncio del proyecto el año pasado, se ha buscado poder arrancar la construcción lo antes posible. Para ello, se ha trabajado en coordinación y con mucho apoyo del equipo trabajando en China. Este ya tiene experiencia en la puesta en marcha y funcionamiento de nuestras fábricas allí, haciendo el proceso de preparación de la factoría mucho más accesible.

-¿Cómo ha sido el apoyo de Iberdrola a través de su programa Perseo?

-Iberdrola ha tenido un apoyo directo desde las primeras conversaciones, estando vinculada en todas las decisiones relevantes del mismo, y con mucho interés debido a que es una estrategia de futuro con el fin de tener una seguridad de producción.

-¿Cómo has vivido volver a la tierra donde creciste?

-Nunca me he ido realmente. Pero volver a tener negocios en Asturias ha sido un paso importante para mí, ya que siempre estuvimos buscando posibles oportunidades para el sector aquí y no ha sido fácil. Pero hace ya casi 10 años tenemos fabricación en Asturias de estructuras solares, con lo que nos faltaba nuestro componente principal. Y qué mejor sitio para intentarlo que cerca de mi casa y de la gente de mayor confianza.

-¿Cómo ha sido la acogida?

-Ha sido realmente buena, la gente está volcada con el proyecto, especialmente todo el personal de Exiom. Desde todos los departamentos se está viviendo el proyecto con una ilusión enorme, volcándose a cooperar en todos y cada uno de los avances del mismo, apoyándolo en los buenos y malos momentos del proceso. La ilusión y fuerza del equipo es la que va sacar adelante este proyecto, ya que supera incluso a la mía.

-¿Qué nuevas oportunidades crea en la zona?

-Confiamos en que más compañías puedan seguir nuestro ejemplo y se animen por apostar por la producción local. También que se genere industria complementaria, fomentando la innovación y siendo así un estímulo económico para la zona.

-¿Cómo valorarías la transición energética tú que la has vivido en primera persona?

-Este ha sido otro aspecto que siempre comenté. Al venir de una familia de origen minero tanto de padre como de madre, el tema de la energía y la industria siempre ha estado muy presente en mi vida, desde luego desde un punto de vista de los trabajadores. Ahora, en mi caso, gracias al esfuerzo de mis padres y a la propia minería, pude estudiar una carrera universitaria y emprender este negocio; convirtiéndome en empresario e intentar devolver a Asturias al lugar que se merece en las energías actuales. Es el sueño de una familia poder ver a Asturias de nuevo siendo un referente en España en el sector energético, aunque sea con una pequeña aportación.

-¿Cómo avanza la construcción?

-Los trabajos para la adecuación de las instalaciones a la línea de producción de módulos fotovoltaicos avanzan a buen ritmo. Especialmente, teniendo en cuenta que es un proceso complejo de ejecutar, al tratarse de una planta prácticamente pionera en España y que emplea maquinaria muy específica. Esta es además muy tecnológicamente avanzada, incorporando muchos materiales también de origen importado.

-¿Qué retos os quedan por delante?

-Nos queda la puesta en marcha de la misma, que seguro no será fácil… y luego poco a poco comenzar la producción hasta poder llegar al 100% de la misma durante el 2025.

-¿Para cuándo será la inauguración?

-Por el momento, hemos fijado la primavera de este año como fecha para el arranque para la fabricación de los primeros paneles. Esta será en fase de pruebas, con un aumento progresivo en función de los requerimientos y de la situación del mercado.