Empresas
Plexus Tech adquiere la mayoría societaria de la tecnológica portuguesa Bi4ALL
El resultado supone una integración de talento de más de 370 profesionales alcanzando la cifra de más de 4600 personas en todo el Grupo Plexus
La continuidad del equipo se garantiza, ampliando así la capacidad de servicio especializado en Data e IA y la entrada en nuevas cuentas con las soluciones tecnológicas que suman ahora el expertise y especialización de ambas compañías.
Se ha cerrado un “acuerdo que garantiza un proyecto de crecimiento sostenible a escala internacional” gracias a que las culturas de las dos compañías convergen en valores como la cercanía, la excelencia tecnológica y la capacidad de aportar soluciones ágiles
Redacción
Plexus Tech, una de las principales compañías tecnológicas independientes del país con origen gallego, cierra un acuerdo de integración de talento, adquiriendo la mayoría del accionariado (60%) de la compañía portuguesa Bi4ALL. La tecnológica lusa con sede en Lisboa y oficinas en Oporto cuenta con una amplia experiencia de más de 20 años en Estrategia de Datos, con foco en Analítica e Inteligencia Artificial, y 370 profesionales muy especializados en tecnologías de alto nivel. Brinda sus servicios tanto para Portugal, pero principalmente a nivel internacional (más de un 80% de su negocio), principalmente para USA, región DACH (Alemania, Austria y Suiza) y Benelux (Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo).
La hiperespecialización está siendo uno de los retos a los que se enfrentan las principales compañías tecnológicas. Y es por este motivo, por el que la compañía española ha decidido seguir con su crecimiento en el país luso integrando Bi4ALL con perfiles de alta cualificación en áreas punteras y con gran potencial como la IA y la analítica de datos. Con esta integración, su estrategia pasa por seguir apostando por crear un gran polo tecnológico en el país luso donde ya contaba con cerca de dos centenares de profesionales y oficinas en Oporto y Lisboa desde 2024. Amplía así el número de profesionales del Grupo a más de 4.600.
Plexus Tech está especializada en servicios y productos IT con cerca de 25 años de trayectoria en el sector, y un equipo de más de 4.600 profesionales tras esta integración. Manteniendo una sólida línea de crecimiento en los últimos años, trabaja para cerca del 80% de las compañías del IBEX35, y para sectores como banca, seguros, salud, sector público y educación, viajes, transportes y hospitality e industria y retail. Asimismo, la tecnológica española cuenta como socio minoritario con Portobello Capital desde el pasado año.
La estrategia de esta integración radica en “alcanzar un crecimiento especializado de alto valor añadido con el expertise y conocimiento de los más de 20 años de Bi4ALL en tecnologías de IA y Data que reforzará nuestra estructura en estas áreas”, afirma Antonio Agrasar, fundador y CEO de Plexus Tech. Para Hugo Pinto y Andro Moreira, que se mantienen como socios de la compañía portuguesa, “esta alianza representa un hito estratégico para BI4ALL. Al combinar nuestro talento y experiencia en análisis de datos e inteligencia artificial con la escala y el alcance internacional de Plexus Tech, creamos las condiciones para ofrecer soluciones aún más innovadoras y generar valor añadido para nuestros clientes en todo el mundo. La compañía lusa seguirá manteniendo su identidad e idiosincrasia portuguesa.
- El mercado por Yeremay se activa: el Sporting de Portugal le quiere y el Dépor se agarra a la cláusula
- Los muebles ya no son los reyes de la casa en A Coruña
- Los siete nombres de la pretemporada del Deportivo: Cristian Herrera, el gran superviviente
- Así será la Fiesta de la Fresa de Eirís
- Así está el puzle del Deportivo en la semana previa al debut ante el Granada: fichajes, descartes, inscritos...
- Más de una década haciendo helado con leche «de casa» desde Bergondo
- El Concello descarta Ámsterdam y ofertará otras rutas en Alvedro
- Alvedro respira aliviado con la nueva operación de venta de Air Europa