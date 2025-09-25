WAH celebra su show número 1.000 y estrena su quinta temporada en una gala histórica

Así nació Music Has No Limits, la compañía que recorrió escenarios tan icónicos como el Lincoln Center en Nueva York, los Carnavales de Venecia o Baja California. Pero pronto descubrieron que los teatros tradicionales tenían limitaciones, y fue entonces cuando apareció IFEMA Madrid como el lugar ideal para llevar su visión a otra dimensión.

Ni siquiera la pandemia detuvo el sueño. Tras meses de confinamiento, prohibiciones y ensayos sin descanso, en octubre de 2021 nacía WAH Show: una experiencia inmersiva que fusiona música, gastronomía y espectáculo a gran escala. Desde su origen, WAH se planteó como la última gran fiesta que cualquiera querría vivir en su vida.

Una noche que ya es historia

Anoche, ese sueño alcanzó un nuevo hito con la celebración del show número 1000 y el estreno oficial de la quinta temporada de WAH Show. La gala, presentada por Anne Igartiburu, Ana Morgade y Pablo Carbonell, reunió a celebridades, referentes culturales, personalidades del mundo empresarial y social en una gran alfombra roja, convirtiéndose en uno de los eventos más esperados del año en Madrid.

WAH en cifras En apenas cuatro años, WAH se ha convertido en un fenómeno cultural y social: Más de 450.000 espectadores

Más de 150 grandes eventos privados

Más de 1.200 grupos de empresa

Incontables celebraciones de la vida

Lugar de referencia para grandes producciones

Foco habitual de los grandes medios

Premio Evento Plus al mejor espacio para eventos

Una valoración media de 4,5 estrellas en Google, basada en casi 7.000 reseñas

Temporada 5: una experiencia renovada

La fórmula que ha conquistado a miles de espectadores se renovó para seguir sorprendiendo. La quinta temporada llega con cambios sustanciales en el setlist, nuevos números musicales y una propuesta gastronómica reinventada en el Food Hall, con sabores del mundo que enriquecen aún más la experiencia.

Todo ello sin perder la esencia que define a WAH: la pasión por la música, el impacto visual y sonoro, y la capacidad de emocionar. Porque en WAH cada día es distinto, cada función es irrepetible y cada espectador encuentra una razón para recordar la experiencia para siempre.

Un fenómeno con sello español

Con una inversión de más de 20 millones de euros, un rider técnico de 5 millones y un recinto exclusivo de más de 5.000 m², WAH demuestra que España puede producir espectáculos al nivel de Broadway, Las Vegas o el West End.

Wah en Madrid / Redacción

Su proyección internacional lo ha situado entre las mejores experiencias del mundo, con el reconocimiento Travellers’ Choice de Tripadvisor en 2024 y 2025, basado en las opiniones reales de quienes lo han vivido. Además de sus funciones abiertas al público, WAH es un referente para eventos corporativos y MICE, gracias a su versatilidad, su infraestructura de vanguardia y su propuesta artística única. Grandes marcas de sectores como tecnología, automoción, banca o belleza ya lo han elegido para sorprender y emocionar a sus equipos y clientes.

SAVE THE MUSIC! Entradas y horarios

WAH Show se representa de jueves a domingo en el Espacio WAH, IFEMA Madrid:

Jueves a sábado: función a las 19:30 h.

Sábados y domingos matinal: función a las 13:30 h.

Las entradas están disponibles en www.wahshow.com o llamando al +34 910 736 201 (lunes a

viernes de 9:00 a 22:00 h; sábados, domingos y festivos de 9:00 a 21:00 h).

WAH Show: donde lo que celebras se queda contigo

Con la celebración de su show 1000 y el estreno de la quinta temporada, WAH reafirma su posición como el espectáculo más rompedor de Europa. Una experiencia que emociona, sorprende y permanece contigo mucho después de haber terminado. “Creen que nos pueden prohibir la música, quieren que dejemos de soñar, amar, disfrutar, compartir y vivir. Jamás dejaremos que esto ocurra”. En un futuro distópico, el mundo ha sido silenciado por el ejército de la Nación Omega y WAH Show Madrid es el único reducto donde aún se puede disfrutar de la música, hasta que la prohíban… Allí, el espectador podrá redescubrir los mejores temas de la historia rescatados por los miembros de la resistencia WAH. Malos y buenos luchando por la liberación de la música en un extraordinario proyecto creativo. WAH Show Madrid no es solo un espectáculo musical y gastronómico, estamos ante un nuevo concepto de entretenimiento y una auténtica explosión de sensaciones que convierte al público en mucho más que meros espectadores: en miembros de la resistencia WAH.

Más información WAH Madrid

IFEMA, Avda. Del Partenón, 5 | Espacio WAH

https://wahshow.com/

Teléfono de atención al cliente: 910 736 201