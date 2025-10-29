Redexis, compañía integral de infraestructuras energéticas, continúa consolidando su posición como referente mundial en sostenibilidad al recibir, por séptimo año consecutivo, la máxima calificación de cinco estrellas en el Índice Internacional de Sostenibilidad de Infraestructuras 2025 de GRESB, en reconocimiento a sus buenas prácticas en materia ESG (Environmental, Social and Governance).

En esta edición, Redexis ha obtenido 98 puntos sobre 100, incrementando en un punto su puntuación respecto al año anterior y manteniendo la calificación de cinco estrellas. Esta mejora refuerza su compromiso con la sostenibilidad y su vocación de liderazgo en desempeño ambiental, social y de gobernanza corporativa.

Para Fidel López Soria, CEO de Redexis, “Estamos muy orgullosos de revalidar por séptimo año consecutivo la máxima calificación de GRESB, un reconocimiento que confirma que nuestra estrategia de sostenibilidad avanza en la dirección correcta. Contamos con unas infraestructuras sólidas, eficientes y preparadas para la integración de los gases renovables, que serán una pieza clave en el proceso de descarbonización de España.”

Gracias a este resultado, la compañía se posiciona entre las más destacadas a nivel global en materia de sostenibilidad, superando la media de las 650 empresas evaluadas (98 puntos frente a 90). Desde el año 2019, Redexis ha aumentado de forma sostenida su puntuación en este ranking pasando de 74 a 98 puntos a lo largo de esos siete años, lo que demuestra su apuesta por la sostenibilidad y su compromiso con los criterios ESG dentro de su estrategia.

Redexis reafirma su liderazgo en sostenibilidad con 98 puntos y cinco estrellas en el índice GRESB 2025. / Redacción

Redexis cuenta con una sólida estrategia de sostenibilidad y con unos objetivos claros y definidos a corto, medio y largo plazo en materia ESG. La dimensión social destaca especialmente dentro del ranking, aunque también obtiene puntuaciones más altas que la media en lo medioambiental y en lo relativo a gobernanza.

La mejora en la evaluación de GRESB y el mantenimiento de la máxima calificación evidencian el firme compromiso de Redexis con las mejores prácticas en responsabilidad corporativa y su aplicación en el desarrollo y operación de redes de transporte y distribución de gas natural y a su estrategia en el desarrollo de los gases renovables.