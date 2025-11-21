MAPFRE gestiona más de 3.600 millones de euros en productos de ahorro para la jubilación de un total de 240.000 clientes.

La aseguradora española Mapfre administra más de 3.600 millones de euros en planes de pensiones, PIAS, SIALP y otras soluciones diseñadas para ahorrar de cara a la jubilación. En total, alrededor de 240.000 clientes cuentan con alguno de estos productos cuyo objetivo es complementar la pensión pública en el futuro.

Los planes de pensiones continúan siendo la herramienta más conocida y utilizada para este fin, en parte por las ventajas fiscales que ofrecen, ya que permiten deducir parte de las aportaciones en la declaración del IRPF. En línea con esta tendencia, Mapfre gestiona más de 2.350 millones de euros en planes de pensiones individuales, a los que se suman más de 1.000 millones en planes colectivos y Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), tanto individuales como colectivas. Más de 198.000 clientes confían en estas soluciones para preparar su retiro laboral.

A estas alternativas se unen los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS), los Seguros Individuales de Ahorro a Largo Plazo (SIALP) y distintos unit linked enfocados en la acumulación de ahorro a largo plazo.

Actualmente, unos 58.000 clientes de Mapfre ya perciben una renta mensual procedente de alguno de estos productos. La cuantía media supera los 800 euros al mes.

Según explica Javier Oliveros, director comercial de Mapfre Iberia, “lo importante no es tanto el producto elegido como fomentar un hábito de ahorro estable, seleccionando la solución más adecuada según el perfil de riesgo y la situación personal de cada cliente, y ajustando las inversiones cuando estas circunstancias cambian”.

Un modelo pionero de gestión activa

Bajo esta filosofía, Mapfre implantó hace siete años un innovador sistema de gestión activa conocido como modelo de “ciclo de vida”. Este enfoque adapta progresivamente la inversión del cliente teniendo en cuenta su edad, su perfil de riesgo y el tiempo que le resta hasta la jubilación.

El sistema distribuye el capital entre nueve carteras de planes de pensiones con diferentes niveles de riesgo, reduciendo la exposición a activos más volátiles conforme se acerca el momento de retirarse. De esta forma se busca proteger el ahorro acumulado. En la actualidad, unos 700 millones de euros destinados a la jubilación se gestionan ya bajo esta metodología.

Este modelo está disponible en planes de pensiones individuales y colectivos, EPSV, PIAS basados en ciclo de vida y unit linked que invierten en carteras de fondos con gestión activa, ajustadas de manera continua al ciclo vital del cliente.

“Mapfre siempre ha apostado por una relación a largo plazo con sus clientes. Este sistema permite acompañarles, entender sus necesidades y ayudarles a construir una planificación financiera sólida para el futuro. Ajustar sus inversiones a medida que avanza su ciclo vital es la mejor forma de contribuir a su seguridad y bienestar”, subraya Oliveros.