Bodega Numanthia nos sorprende con su última creación: Termanthia IPSE

Elaborado a partir de un ensamblaje inédito de las añadas 2014, 2015 y 2016 de Termanthia de Bodega Numanthia, referente de la D.O. Toro, Termanthia IPSE se presenta como un vino excepcional que va más allá del concepto de añada y encarna el equilibrio perfecto entre alma centenaria, espíritu joven y actitud atemporal , los pilares que definen el universo de Bodega Numanthia. Este lanzamiento marca un acto de creación histórico, donde la tradición de viñedos centenarios se encuentra con un espíritu creativo e irreverente.

“IPSE”, que significa “identidad”, refleja la esencia única de cada añada: presencia, equilibrio y frescura aromática en 2014; elegancia, expresión frutal y longitud en 2015; y aromas florales, frescura y tensión en 2016. La suma de estas añadas da como resultado un vino donde el conjunto supera a la individualidad; un proyecto que conjuga excelencia, savoir-faire y atemporalidad. Termanthia IPSE nace del tiempo, de viñas de más de 120 años, cultivadas en secano, bajo manejo ecológico y con rendimiento controlado -980 cepas/ha y 1.300 kg/ha-, en un terruño único que define el carácter indómito de Toro. Gracias a la vendimia manual con una selección rigurosa de racimos, refleja la armonía profunda entre la bodega y su entorno, uno de los valores esenciales de Numanthia.

A partir de las añadas 2014, 2015 y 2016 de Termanthia, este nuevo vino encarna la identidad y la atemporalidad de un terroir legendario.

Cada añada que da lugar a Termanthia IPSE se elaboró mediante una vinificación precisa y artesanal: maceraciones pre-fermentativas en frío, fermentaciones en depósitos cónicos de roble francés y fermentación maloláctica en barrica. Tras 20 meses de crianza en roble francés, los vinos reposaron entre cuatro y seis años en damajuanas de 54 litros, antes de la mezcla final en junio de 2021. El conjunto envejeció un año más en una única ánfora de terracota, culminando en julio de 2022 con su embotellado -sólo 300 botellas en todo el mundo-. Un proceso largo y exigente, guiado por la paciencia y la excelencia.

En cata, Termanthia IPSE se muestra elegante, expresivo y sofisticado, ofreciendo aromas de frutillos negros, especias dulces, maderas nobles, grafito y violetas. En boca es amplio, delicado y expresivo, con una textura dulce y envolvente, una buena acidez y un final largo que confirma su potencial de guarda de más de 20 años.

Valorado por James Suckling con 100 puntos antes de su lanzamiento, Termanthia IPSE nace para perpetuar un legado y forma de hacer únicas en nuestro país

Con todo ello, Termanthia IPSE se presenta como una declaración de identidad: una obra maestra que conecta pasado y futuro, historia y creatividad, diseñada para los paladares más exigentes y los momentos más especiales. Un reflejo fiel del nuevo lenguaje de Bodega Numanthia: un vino con alma centenaria, una interpretación atrevida y creativa, un vino nacido para trascender el tiempo.

Precio Termanthia IPSE

Noticias relacionadas

PVP tiendas especializadas: 700 €