Caballo Español® Plata 2021 de Bodega Sierra Almagrera, galardonado con medalla de plata en el Concurso Internacional de Lyon (Francia)

Ubicada en el Levante almeriense, la bodega representa un ejemplo de superación y excelencia. En una zona donde históricamente se consideraba inviable la producción de vino —debido a la escasez de agua, las altas temperaturas y más de 325 días de sol al año— Bodega Sierra Almagrera ha logrado, en apenas 22 años, elaborar vinos de altísima calidad que compiten a nivel internacional con los mejores del mundo.

El vino premiado, Caballo Español® Plata 2021, es un tinto elaborado a partir de un coupage de Syrah, Tempranillo y Monastrell, que refleja la singularidad del terroir almeriense. Su proceso de elaboración incluye una crianza de 24 meses en barricas de roble francés y americano, seguida de un afinado en botella de al menos tres años, dando como resultado un vino estructurado, elegante y de gran complejidad.

Noticias relacionadas

Caballo español / Redacción

Este nuevo reconocimiento se suma a la destacada trayectoria de la marca Caballo Español®, que en los últimos años ha acumulado numerosas medallas en certámenes de prestigio como Bacchus International Wine Competition y CINVE, además de otros concursos internacionales. Especialmente relevante ha sido el año 2025, en el que la bodega obtuvo una medalla de plata en Decanter World Wine Awards (Inglaterra) y una medalla de oro en CINVE, reafirmando su posicionamiento en la élite del sector.