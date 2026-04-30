Immobel y Fort Partners compran los suelos del Four Seasons Marbella al empresario Ricardo Arránz

Four Seasons Marbella se concibe como un destino residencial y hotelero de primer nivel, que combina una distribución de baja densidad, incluyendo apartamentos, casas adosadas, villas y un hotel, como "flagship", Four Seasons, con más de 100 habitaciones. El proyecto se complementa con dos clubes de playa, una cuidada oferta gastronómica, instalaciones deportivas y de bienestar, y elementos culturales y educativos, todo ello enmarcado en un paisaje costero. El Master Plan ha sido desarrollado por un equipo de gran prestigio internacional, entre los que se incluye Meier Partners.

El terreno abarca aproximadamente 32 hectáreas, con unos 750 metros de acceso directo a la costa, en el que la presencia del hotel Four Seasons será el principal atractivo. Situado a unos 3 kilómetros del casco antiguo de Marbella, lo que lo posiciona entre los escasos desarrollos residenciales de lujo frente al mar en la costa mediterránea. El proyecto cuenta con el apoyo de importantes actores locales y se considera uno de los desarrollos de lujo más esperados de España, que, una vez finalizado, se prevé que reforzará la posición de Marbella como destino líder en el Mediterráneo.

El proyecto se encuentra en una fase muy avanzada desde el punto de vista urbanístico, con el Plan Parcial en vigor, el marco urbanístico sustancialmente desarrollado y los próximos pasos centrados en la obtención de las pertinentes licencias de obra. Tras ocho años de intensa planificación, coordinación y trabajo regulatorio, está previsto que la comercialización comience en 2027.

La demanda global de propiedades residenciales y hoteleras de ultralujo se ha fortalecido considerablemente en los últimos años, y el sur de Europa ha sido uno de los principales beneficiarios de este cambio. El segmento residencial de ultra lujo continúa superando a otros mercados, impulsado por compradores internacionales que buscan segundas residencias e inversiones centradas en el estilo de vida, en ubicaciones seguras, soleadas y bien comunicadas, como Marbella.

Marnix Galle, presidente ejecutivo de Immobel, comentó: «Este es un momento decisivo para Four Seasons Marbella. Oportunidades de esta magnitud, calidad y ubicación, son excepcionalmente raras en Europa. El emplazamiento combina una ubicación privilegiada frente al mar, la solidez del mercado de Marbella, una planificación urbanística avanzada, la hospitalidad de Four Seasons y el potencial para crear un destino residencial y vacacional de primer nivel. Junto con Fort Partners, nos centramos ahora en la ejecución, la solvencia y la creación de valor a largo plazo».

Nadim Ashi, fundador y director ejecutivo de Fort Partners, comentó: «Nuestra larga colaboración con Four Seasons —que abarca más de 10 proyectos, desde el legendario Surf Club de Miami hasta el Four Seasons Yacht— nos ha proporcionado un profundo conocimiento del mercado residencial de ultralujo, que nos enorgullece aportar a este excepcional proyecto. Estamos encantados de asociarnos con Immobel en esta iniciativa y de incorporar Four Seasons Marbella a nuestra creciente cartera, colaborando con diseñadores de renombre mundial, autoridades locales y Four

Seasons para crear un destino verdaderamente extraordinario». Alejandro Reynal, presidente y director ejecutivo de Four Seasons, comentó: «Four Seasons Marbella representa una oportunidad excepcional para llevar la experiencia Four Seasons a uno de los destinos mediterráneos más codiciados de Europa. Con su ubicación privilegiada frente al mar y su visión residencial, el proyecto reúne todos los ingredientes para convertirse en un destino Four Seasons verdaderamente distintivo. Esperamos continuar nuestra colaboración con Immobel y Fort Partners a medida que avance este importante proyecto».