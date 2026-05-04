PRIMERA EDICIÓN DE LA GALA
'El Periódico de España' celebra esta tarde en Madrid sus Premios Valor y Servicio a la labor de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Civil
El acto contará con la presencia y participación de los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska
Cristina Andrade del Alcázar
El Periódico de España y Prensa Ibérica celebran esta tarde en la Real Fábrica de Tapices de Madrid la primera edición de la gala de entrega de sus Premios Valor y Servicio, unos galardones individuales y colectivos con los que se distingue el desempeño ejemplar de miembros de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Los Premios Valor y Servicio, que cuentan con un jurado integrado por expertos independientes de prestigio, ponen en valor la excelencia profesional y humana de los galardonados subrayando su contribución decisiva a la defensa y protección de la seguridad nacional y el bienestar ciudadano.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participarán e intervendrán en un acto al que acudirán más de trescientas personas y al que han confirmado ya su asistencia los más altos responsables de los tres ejércitos, la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra.
El premio al valor en acto de servicio, a la trayectoria, a los servicios a la comunidad, a la defensa de Europa, a operaciones destacadas en 2025, a la disrupción tecnológica en beneficio de la defensa y la seguridad, y a la promoción del talento en las Fuerzas Armadas y de Seguridad son solo algunas de las categorías en las que se distinguirá a profesionales.
La labor que desempeñan los miembros de los Ejércitos de Tierra y Aire, la Armada, la Policía Nacional y la Guardia Civil reviste de una trascendencia estratégica en el contexto de los importantes desafíos globales que afronta hoy la sociedad española, y el evento, al que acudirá una nutrida representación de empresarios y profesionales vinculados a la Defensa e Interior, pretende ser reflejo de las capacidades, el potencial y el talento que atesora nuestro país en este ámbito.
El evento contará con actuación de la soprano Pilar Jurado, que interpretará las zarzuelas Me llaman La Primorosa (El barbero de Sevilla) y De España vengo (El niño judío), y de la Unidad de Música de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid, que interpretará tres marchas militares: Los voluntarios, Ganando barlovento y Pilotos en vuelo.
El Periódico de España informará esta tarde a sus lectores de la marcha de un evento a medida que vayan conociéndose los ganadores de los premios en cada una de las categorías. La cabecera publicará mañana martes un especial multimedia con todos los detalles del encuentro.
- El zapatero de A Coruña que ha reparado más de 160.000 zapatos: 'Mi abuelo era el artesano de verdad, yo soy un sucedáneo
- Cuenta atrás para despedir el mamotreto de Betanzos: un empresario compra el edificio Mandeo 50 para completarlo
- Estos son los cortes de tráfico previstos para este martes 5 de mayo en A Coruña por la Vuelta Ciclista Femenina
- Retenciones en el entorno de Marineda City por la gran afluencia de público
- Los seis hermanos de A Coruña que hornean galletas como si fueran joyas: 'A la gente le recuerdan a las de antes
- Elviña, la puerta de entrada a la ciudad: 'Se ve muy bonito desde fuera, pero dentro está más descuidado
- Massimo Benassi, consejero delegado del Deportivo: 'Vamos a aceptar el error del árbitro, pero no el del VAR
- Así es el avión privado en el que Joan Roig ha visitado A Coruña