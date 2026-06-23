Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso mascarillasLa batalla por el mejor sitio para San JuanConsejos para evitar quemaduras en San JuanFinal de la OK Liga: Liceo - IgualadaEnfrentamientos entre conductores: VTC vs taxisAccionistas del Dépor votan este martes el cambio de nombreEl Leyma roza los 4.000 abonados
instagramlinkedin

Empresas

La Fundación Cibervoluntarios lanza Workia, su nueva plataforma de formación bonificable en IA y nuevas habilidades para organizaciones

La iniciativa ayuda a equipos y profesionales a incorporar inteligencia artificial, automatización y nuevas formas de trabajo de manera práctica, sencilla y aplicable desde el primer día

La Fundación Cibervoluntarios lanza Workia, su nueva plataforma de formación bonificable en IA y nuevas habilidades para organizaciones.

La Fundación Cibervoluntarios lanza Workia, su nueva plataforma de formación bonificable en IA y nuevas habilidades para organizaciones. / Redacción

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La Fundación Cibervoluntarios lanza Workia, su nueva plataforma de formación bonificable en inteligencia artificial y nuevas habilidades, dirigida a organizaciones, empresas y equipos que quieren adaptarse al nuevo contexto laboral incorporando herramientas útiles, automatizaciones y dinámicas de trabajo más ágiles.

Bajo el lema “Trabaja diferente. Sube de nivel”, Workia nace para acompañar a organizaciones y profesionales en un reto cada vez más presente en el día a día laboral. No se trata solo de conocer nuevas herramientas digitales, sino de aprender a aplicarlas con sentido para ahorrar tiempo, optimizar tareas, mejorar la productividad y facilitar nuevas formas de trabajar.

La plataforma ofrece programas formativos prácticos en áreas como integración de la inteligencia artificial en organizaciones, gestión de proyectos, comunicación digital, ciberseguridad y captación de fondos. Todas las formaciones están pensadas para que los equipos puedan aplicar lo aprendido desde el primer día, con una metodología cercana, útil y adaptada a las necesidades reales de cada organización.

“Hoy muchas entidades y empresas saben que la inteligencia artificial y las nuevas habilidades digitales ya forman parte del presente, pero no siempre saben por dónde empezar. Con Workia queremos facilitar ese paso, acompañando a los equipos para que puedan incorporar estas herramientas de forma práctica, ética y orientada a mejorar su trabajo diario”, señala Yolanda Rueda, presidenta de Fundación Cibervoluntarios.

Uno de los elementos clave de Workia es que sus programas pueden gestionarse a través del crédito formativo de FUNDAE, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Este crédito forma parte de las cotizaciones habituales de las organizaciones a la Seguridad Social y permite bonificar la formación de sus equipos. En muchos casos, la formación puede bonificarse hasta el 100%.

Además, desde Workia se acompaña a cada organización durante todo el proceso para que la gestión sea sencilla. El equipo de Fundación Cibervoluntarios ayuda a identificar la formación más útil en cada caso, facilita la tramitación administrativa, acompaña en el proceso de bonificación y realiza seguimiento y tutorización durante el aprendizaje.

La iniciativa está especialmente dirigida a empleados de organizaciones y entidades con equipos estructurados, áreas de recursos humanos, talento y formación, así como empresas y entidades con crédito FUNDAE disponible.

Con este lanzamiento, Fundación Cibervoluntarios refuerza su apuesta por la formación en competencias digitales y por una transformación tecnológica con impacto social. Tras más de 25 años ayudando a la ciudadanía a comprender y usar la tecnología, la entidad amplía ahora su línea de trabajo con organizaciones que quieren incorporar la IA y las nuevas habilidades de forma útil, responsable y orientada a las personas.

Noticias relacionadas

Workia se enmarca en la visión de Fundación Cibervoluntarios de promover una tecnología al servicio de la sociedad, capaz de mejorar oportunidades, fortalecer capacidades y acompañar los cambios del presente sin dejar a nadie atrás.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La panadería rural que conquista A Coruña: 70 años de tradición y 210 toneladas de leña para hornear un pan histórico
  2. El nuevo paseo de la ría hasta A Coruña encara su última fase para que se pueda usar en verano
  3. La terraza en A Coruña premiada por la Guía Repsol perfecta para este verano: «Buenas vistas al mar»
  4. 2-1 | Igualada - Liceo, en directo hoy: cuarto partido de la Final de la OK Liga en vivo | Gol de Nil Cervera
  5. El Deportivo cierra la votación vinculante sobre el cambio de topónimo: estos son los pasos que seguirá
  6. Ni Oleiros ni Arteixo: este es el municipio con más viajeros en bus hacia A Coruña
  7. Todo listo en los bares de A Coruña para un San Juan histórico: 'Se vende más este día que cualquier otro
  8. Miles de opositores en A Coruña buscan plaza: 'Tu futuro depende de un examen que no demuestra ni tu formación como docente ni tu capacidad

La Fundación Cibervoluntarios lanza Workia, su nueva plataforma de formación bonificable en IA y nuevas habilidades para organizaciones

La Fundación Cibervoluntarios lanza Workia, su nueva plataforma de formación bonificable en IA y nuevas habilidades para organizaciones

La entidad de diálogo de Metrovacesa con los vecinos de A Coruña, "preocupada" por el traslado de edificabilidad de As Percebeiras a Os Rosales

La entidad de diálogo de Metrovacesa con los vecinos de A Coruña, "preocupada" por el traslado de edificabilidad de As Percebeiras a Os Rosales

El PP de A Coruña denuncia que en el mercado de la plaza de Lugo se superan los 30 grados

El PP de A Coruña denuncia que en el mercado de la plaza de Lugo se superan los 30 grados

Casi un millón de euros para reparar el paseo del río Mero en Cambre

Casi un millón de euros para reparar el paseo del río Mero en Cambre

La copla y el folclore de La Tania llegan a las Noites do Porto de A Coruña: "Conecto mucho con Tanxugueiras, admiro lo que hacen"

La copla y el folclore de La Tania llegan a las Noites do Porto de A Coruña: "Conecto mucho con Tanxugueiras, admiro lo que hacen"

Las reacciones al nuevo nombre del Deportivo de A Coruña: "Outro paso adiante para a nosa lingua"

Las reacciones al nuevo nombre del Deportivo de A Coruña: "Outro paso adiante para a nosa lingua"
Tracking Pixel Contents