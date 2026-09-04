El Corte Inglés se convierte en patrocinador oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y El Corte Inglés firman una alianza estratégica con el objetivo de reforzar el apoyo al diseño español, aumentar la visibilidad nacional e internacional de la moda española y generar nuevas experiencias de alto impacto en torno a la pasarela.
A través de este acuerdo, la compañía pondrá en marcha el Premio El Corte Inglés al Mejor Modelo que haya destacado por su proyección, presencia en pasarela y capacidad para representar con excelencia el espíritu creativo de cada edición.
Cedida
El Corte Inglés refuerza su compromiso con la moda española al convertirse en patrocinador oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela que se celebrará del 14 al 19 de septiembre organizada por IFEMA MADRID con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Esta alianza pone de manifiesto la apuesta conjunta de ambas entidades por el impulso del talento, la creatividad y el crecimiento del sector.
La incorporación de El Corte Inglés supone un paso adelante en la evolución de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid como la principal plataforma de promoción de la moda de nuestro país y uno de los grandes encuentros de referencia del calendario internacional. Ambas organizaciones comparten la visión de apoyar el talento local, impulsar el crecimiento de las firmas españolas y generar nuevas oportunidades para acercar la creatividad nacional a una audiencia cada vez más amplia. A través de este acuerdo, El Corte Inglés contribuirá a potenciar la visibilidad nacional e internacional de la pasarela mediante el desarrollo de activaciones, experiencias y sinergias de alto nivel que reforzarán el posicionamiento de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid como escaparate de la excelencia creativa española.
Como parte de esta colaboración, El Corte Inglés pondrá en marcha el Premio El Corte Inglés al Mejor Modelo, un nuevo galardón que reconocerá la persona que más haya destacado por su proyección, presencia en pasarela y capacidad para representar con excelencia cada colección. Con la alianza con El Corte Inglés, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid continúa fortaleciendo su ecosistema de colaboradores estratégicos, sumando a una de las principales compañías de distribución y moda del país a su misión de impulsar el talento, fomentar la innovación y seguir consolidando la proyección de la moda española dentro y fuera de nuestras fronteras.
Fuente: El Periódico de Mediterráneo
- Doce cañones y ametralladoras, más de cien metros de eslora y espacio para helicópteros: la patrullera neerlandesa 'Friesland' atraca en los muelles de A Coruña
- Tanxugueiras evita el boicot de su actuación en Palencia por un grupo de radicales
- Casa Miranda, un histórico de las tortillas de Betanzos, cierra a final de año: 'Lo llevo en la sangre y voy a sufrir, pero algún día hay que parar
- José Ángel se despide del Deportivo: 'Nunca imaginé tener este sentimiento por ningún club
- Bil Nsongo madura en el Deportivo y Camerún vigila su crecimiento: en la prelista y con opciones de jugar con la selección
- El Ayuntamiento de A Coruña pone en suspenso el proceso para arreglar la fachada de la Casa Escariz
- Vía libre a las tres torres de 18 alturas junto al centro Ágora de A Coruña
- Marc Casadó y José María Giménez ya ejercen de futbolistas del Deportivo