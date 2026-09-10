Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así es el proyecto de residencia en el campus de ElviñaEn el aire el inicio de curso en el instituto ZalaetaLa panadería de A Coruña que hace uno de los tres mejores panes de EspañaA la venta nuevos vuelos en AlvedroResultados de InditexInforme PISA: el uso de la IA en tareas escolaresLos conciertos que vienen este otoño a A Coruña
instagramlinkedin

Salud

Virus y vuelta al cole: cómo mantenerlos alejados de nuestra casa

El comportamiento de los niños favorece la transmisión de virus entre compañeros y familiares

Virus y vuelta al cole: cómo mantenerlos alejados de nuestra casa

Virus y vuelta al cole: cómo mantenerlos alejados de nuestra casa

Redacción

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Las primeras semanas del curso escolar se caracterizan por el aumento de las infecciones respiratorias, tanto en niños como en adultos. Además de contagiarse con mayor facilidad, los niños actúan como importantes transmisores de virus, tanto en el colegio como en sus casas, debido a una combinación de factores inmunológicos, biológicos y de comportamiento.

Susana Rodríguez de Cos, médico de Atención Primaria, recuerda que “los niños son más vulnerables porque su sistema inmune aún no está maduro. Por un lado, tienen menos capacidad de defenderse y eso hacen que excreten más carga viral durante más tiempo y por otro su forma de comportamiento ya que interactúan mucho con su e entorno”.

Por eso, es importante que desde pequeños aprendan cómo se propagan los virus respiratorios y las medidas preventivas más habituales. Susana Rodrígez de Cos recomienda “mantener al día el calendario de vacunación y educar a los niños en una correcta higiene”.

Si, a pesar de las precauciones, los virus llegan a nuestra casa, hay que tener en cuenta que los síntomas son similares en niños y en adultos: tos, congestión nasal, fiebre o malestar.

Para Joaquín López, farmacéutico, el tratamiento es clave: “Tanto en niños como en adultos, debemos abordar los síntomas de forma conjunta y desde su aparición, para evitar complicaciones. En el caso de los niños hay que elegir un tratamiento adecuado a su edad y peso”. Lopez recuerda que en las farmacias “hay antigripales infantiles de venta libre que ofrecen un abordaje multisintomático, gracias a su combinación específica de principios activos, como el paracetamol, para aliviar el dolor y la fiebre; el dextrometorfano, para la tos improductiva, irritativa o nerviosa; y la clorfenamina, para reducir la secreción nasal”.

Noticias relacionadas

En cualquier caso, ante la aparición de síntomas compatibles una infección respiratoria, no dude en consultar con su médico de Atención Primaria o farmacéutico.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La historia de amor de Hijos de Rivera con un polígono de A Coruña: 'Da vida a espacios en desuso de A Grela y crea otros de referencia
  2. Los usuarios de bus urbano en A Coruña celebran la inclusión del pago con tarjeta: 'He dejado dinero a gente para que pudiera viajar
  3. El restaurante de A Coruña elegido para rodar la nueva temporada de ‘Clanes’ de Netflix: 'Buscaban un lugar que recordase a China
  4. Primeros derribos de viviendas en el entorno del Hospital de A Coruña para empezar a levantar la futura Torre Polivalente
  5. Seis condenados a cárcel y 940.000 euros en multas tras la caída de la red que distribuía droga en una floristería del Orzán de A Coruña: les pedían 'pimientos' y 'caramelitos
  6. Los influencers llegan a los tanatorios de A Coruña en busca del menú del día: 'Pagamos 20 euros los dos
  7. Cierra una de las históricas gasolineras de la N-6 en Oleiros
  8. La Xunta tramita los nuevos corredores de los buses hacia la intermodal con las compañías operadoras

Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta

Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta

Virus y vuelta al cole: cómo mantenerlos alejados de nuestra casa

Virus y vuelta al cole: cómo mantenerlos alejados de nuestra casa

Gran expectación por la reapertura del Gadis del mercado de Monte Alto

Gran expectación por la reapertura del Gadis del mercado de Monte Alto

La etapa 18 de la Vuelta a España 2026, en directo

La etapa 18 de la Vuelta a España 2026, en directo

Segunda jornada lectiva en el instituto de Zalaeta de A Coruña: aún sin todos los alumnos y con desconfianza en la comunidad educativa

Segunda jornada lectiva en el instituto de Zalaeta de A Coruña: aún sin todos los alumnos y con desconfianza en la comunidad educativa

La histórica central de Correos en A Coruña, lista para las obras de rehabilitación

La histórica central de Correos en A Coruña, lista para las obras de rehabilitación

Novo dicionario castelán-galego en liña: a RAG presenta unha ferramenta dixital con vocación pedagóxica

Novo dicionario castelán-galego en liña: a RAG presenta unha ferramenta dixital con vocación pedagóxica

Samantha Vallejo-Nágera, chef: “Los garbanzos de bote más ricos y fáciles se cocinan con 1 calabacín y esta salsa de yogur con curry”

Samantha Vallejo-Nágera, chef: “Los garbanzos de bote más ricos y fáciles se cocinan con 1 calabacín y esta salsa de yogur con curry”
Tracking Pixel Contents