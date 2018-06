"Con lo que cuesta ganarse la vida con el trabajo, es estúpido arruinársela fumando"

- En 1990 coordinó en el Vall d'Hebron el primer trasplante de pulmón realizado en España. ¿En cuántos ha participado desde entonces y cómo ha mejorado esta intervención?

-Empezamos haciendo uno al año, mientras que hoy en día haremos unos noventa. Y se ha avanzado mucho, no solo en la técnica quirúrgica, sino también en la prevención de las infecciones.

- ¿Para quién esta indicado un trasplante de pulmón?

-En la mitad de los casos, por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y por enfisema. Y también en casos de fibrosis pulmonar y fibrosis quística.

- ¿Y para pacientes con cáncer pulmonar?

-No, para estos casos no está indicado. Si el tumor afecta a un pulmón, se quita y punto.

- Usted es especialista en la fibrosis pulmonar idiopática...

-Sí, he participado en la guía oficial de las sociedades de Neumología de Estados Unidos, Japón, Europa y Latinoamérica, que establece cómo se debe diagnosticar esta enfermedad y que se presentó la semana pasada en San Diego (California, EEUU). Saldrá publicada en un mes en la revista oficial de la Sociedad Americana de Neumología. La anterior data de 2011.

- ¿En qué consiste esta enfermedad?

-El pulmón se va cicatrizando, pierde elasticidad e impide una inspiración que permita una entrada satisfactoria de aire.

- ¿Qué la provoca?

-Yo soy de la opinión, y por eso no me gusta referirme a ella como idiopática (de origen desconocido), que en un 60% de los casos está producida por neumonitis por hipersensibilidad y en un 20% por el tabaco.

- ¿Y el 20% restante?

-Por una miscelánea de causas. Los que la llaman idiopática es porque no hacen las pruebas que nosotros llevamos haciendo en el Vall d'Hebron desde hace 40 años, como la prueba de inhalación.

- ¿Qué tratamiento tiene?

-Si esta causada por la neumonitis, se trata con corticosteroides. Si es idiopática, acaban de salir dos fármacos al mercado que han demostrado que retrasan la disminución de la función pulmonar de manera que, si sin tomarlos perdías un 20% de la misma en un año, tomándolos pierdes la mitad. Lo que no han demostrado estos medicamentos es que alarguen la vida y estamos hablando de una enfermedad con pronóstico serio.

- ¿Qué diferencia a la fibrosis pulmonar de la quística?

-Que la primera afecta a las personas a partir de los 50 o 60 años, mientras que la quística es una enfermedad congénita que se da más en los niños. Antes, los que la padecían no sobrevivían más allá de los 20 años pero ahora, con los nuevos tratamientos y los trasplantes, la supervivencia es mucho mayor.

- ¿Qué la provoca?

-Son dilataciones de los bronquios que causan infecciones múltiples que van a afectando al pulmón.

- La pasada semana se celebró el Día Mundial sin Tabaco. Dígame tres razones contundentes por las que no hay que fumar.

-La primera, porque un paciente que fuma perderá diez años de vida. La segunda, porque con lo que cuesta ganarse la vida trabajando y mejorando día a día, es estúpido arruinársela por la auténtica idiotez que supone fumar. Y la tercera, porque es ridículo morirse por culpa de uno mismo con tantas enfermedades como hay.

- ¿Usted fuma?

-Fumé desde los 18 a los 28 años porque todo el mundo lo hacía. Lo dejé a los cuatro años de ejercer como médico. Ahora las cosas han mejorado mucho. En Cataluña fuma el 22% de la población. Yo fui un fumador de diez paquetes año.

- ¿Qué supone eso?

-Es una medida que usamos. Si has fumado un paquete de cigarrillos diarios durante un año, lo denominamos un paquete año. Si tienes 20 paquetes año hay un mayor riesgo de desarrollar un cáncer. Pero ahora se ha demostrado que incluso fumando uno o dos cigarrillos al día, también corres un riesgo.

- ¿Se puede recuperar la capacidad pulmonar perdida?

-No. La persona que ha fumado desarrolla un enfisema o una bronquiolitis que ya son irreversibles.

- Acláreme qué son el enfisema y la bronquiolitis.

-El enfisema surge cuando se produce una destrucción masiva de los alveolos a consecuencia del tabaco. Se pierde capacidad pulmonar porque los alveolos son los que pasan el oxígeno a los capilares. La bronquiolitis se produce cuando el bronquio se fibrosa y se cierra.

- ¿No hay ningún alimento que favorezca la recuperación pulmonar?

-No, ni siquiera la vitamina C. Lo que hay que hacer es practicar deporte y no fumar.

- ¿Hay alguna sustancia o droga que produzca más incapacidad pulmonar que el tabaco?

-No hay estudios sobre esta cuestión, más que nada porque no hay voluntarios que admitan ser consumidores habituales de, por ejemplo, hachís, para realizarlos. Lo que si hemos visto es que pacientes fumadores de tabaco y opio tienen mas bronquitis y bronquiolitis. Y la marihuana también acentúa y potencia el efecto del tabaco.

- Usted también es experto en neumonitis por hipersensibilidad. ¿Qué provoca esta dolencia?

-Hipócrates ya dictaminó que las enfermedades son parte genética y parte ambiental. Para desarrollar la neumonitis hay que estar predispuesto e inhalar plumas o estar en contacto con aves o con las deyecciones de los pájaros. Es bastante frecuente en las personas que trabajan en palomeras. O en personas que tienen pájaros en casa, sobre todo loros y periquitos. También en personas que duermen con edredones de plumas, aunque en estos casos es mucho mas raro, de uno por cada cien mil personas. También se da por contacto con hongos de aerosoles contaminados, baños turcos, spas...

- ¿Cómo cursa la enfermedad?

-Produce una inflamación de pulmón que, si se diagnostica rápidamente, se cura con corticoides y evitando el contacto con los pájaros. En fase avanzada, de fibrosis, también se trata de una enfermedad seria.

- ¿Qué es más frecuente, el asma bronquial o la alérgica?

-Lo más frecuente es que sea alérgica. En el 80% de los casos en los que afecta a niños tiene un componente alérgico. En los adultos, sin embargo, entre un 30% y un 40% de las alergias son de origen laboral, ocupacional, por contacto por alguna sustancia. Es más habitual entre los panaderos, los trabajadores que faenan con plástico y las peluqueras, por los persulfatos que utilizan para desteñir.

- ¿A cuánta gente afecta el asma?

-Se calcula que a un 10% de la población mundial.

- ¿Sigue viendo a pacientes en el Vall d'Hebron?

-Actividad asistencial no puedo hacer, pero sigo pasando consulta con cuatro médicos jóvenes para seguir los estudios que realizan y como una especie de facultativo sénior consultivo. Creo que soy útil, ya que en ocasiones evito intervenciones innecesarias, y pienso que se debería fomentar esta actividad. Eso sí, sin cobrar, que no debemos quitar el empleo a las nuevas generaciones. Además, ellos también te enseñan cosas y es importante tener amigos jóvenes cuando se van muriendo los que te quedaban de tu generación (risas).

- ¿A cuántos pacientes habrá visto durante su carrera?

-Habré realizado unas 140.000 consultas médicas. Pero eso no es nada comparado con las que hace un médico de familia. Mi mujer lo es, y estos especialistas verán a entre 400.000 y medio millón de pacientes durante toda su carrera profesional.