"Lo que más ansían las personas es poder vivir de su pasión y emprender"

La escritora María Fernández posa con su libro. a.m. santoyo

Entrenadora mental de famosos como la cantante Rosa López, su objetivo es ayudar a quienes se sienten bloqueados a alcanzar sus objetivos.

Su libro El pequeño libro que hará grande tu vida, presentado a principios de año, está a punto de publicar su segunda edición.

Tras años ejerciendo de coach de personajes públicos, ayudándoles a encontrar su paz interior y alcanzar sus metas, María Fernández pasa sus métodos a papel para llegar a más gente.

-¿Cómo puede un libro pequeño hacer grande la vida?

-Este libro es como un proceso de coaching, pero mucho más barato. Es decir, te formula preguntas que normalmente no te haces y cuestiona el rumbo de tu vida y hace que te plantees si realmente estás usando todos los recursos que la vida te dio. En definitiva, si estás viviendo la vida que soñaste cuando eras pequeño.

-¿En qué se diferencia de otros libros de autoayuda?

-Es un libro muy práctico, está lleno de preguntas que desafían y te llevan a espacios de reflexión y tiene muchos ejercicios que permiten que apliques en tu día a día todo lo que has asimilado en el libro. Además, te acorrala y no deja que lo que lees se quede en agua de borrajas y el lector puede notar rápidamente su efecto.

-¿Podría poner un ejemplo?

-Un ejercicio sencillo y con un gran impacto en nuestra vida es El ritual de la gratitud, que consiste en pensar en tres cosas por las que nos sentimos agradecidos. Inhibe cualquier tipo de emoción negativa como puede ser la tristeza, la ira o la frustración.

-¿Cree que nuestro estilo de vida nos complica conseguir la felicidad? El estrés, el trabajo, los niños...

-El mundo occidental nos hace vivir en un plano muy mental y desde ahí nunca se alcanza la felicidad. El éxito sí, pero la felicidad no. Si queremos ser felices en el sentido de sentirnos plenos y con paz interior, debemos bajar a un plano más emocional, al del corazón y las necesidades. Cuando vivimos acorde con nuestras necesidades y en coherencia con nuestros valores? Eso nos proporciona felicidad.

-Porque tener éxito no es lo mismo que ser feliz.

-Efectivamente. Yo trabajo con personajes públicos que tienen gran éxito, entendido como reconocimiento exterior, pero no se sienten llenos ni felices. Y hay mucha gente anónima que no tiene ese éxito reconocido, pero sí se sienten plenos y felices y agradecen en su día a día todo lo que tienen.

-¿En qué consiste exactamente el coaching ?

-El coaching busca ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos. Es un entrenador personal a nivel mental, un experto en desarrollo personal. No somos psicólogos, no curamos patologías, y no vamos al pasado para curar el presente, sino que cambiamos el presente para modificar tu futuro. Igual que un deportista crece al lado de un entrenador, nosotros también podríamos crecer con un coach personal.

-¿El proceso termina?

-Sí, cuando la persona alcanza su objetivo. A veces son dos sesiones, a veces dura un año, depende de la persona y el ritmo que lleve. A mí no me gusta crear dependencia y cuanto antes se cumplan los objetivos mejor.

-¿Hay algún objetivo que se repita? ¿Qué suele ser lo que más ansiamos conseguir?

-En realidad va por épocas, pero lo que más me encuentro ahora es el deseo de poder vivir de una pasión. Aunque en general hay dos perfiles claros: el hombre de cuarenta años que quiere emprender, y la mujer de cincuenta que busca hacer un cambio y vivir la vida que no ha vivido hasta ese momento. Y nunca es tarde para cambiar.

-Hay quien dice que para ser feliz hay que despreocuparse, pasar de todo y vivir el Carpe Diem, ¿está de acuerdo?

-Creo que es interesante vivir el momento y disfrutarlo de vez en cuando, pero si solo nos centramos en el Carpe Diem perdemos la perspectiva y no podemos avanzar. Hay que buscar un equilibrio: está bien disfrutar el presente, pero sin perder de vista el futuro que queremos alcanzar.

-Y a esas personas que son negativas y dicen "yo soy como soy, y no puedo cambiar", ¿qué les diría?

-Eso es el principio del fin. Es lo peor que me pueden decir. Creo firmemente en el poder transformador de las personas, creo que es infinito. Pero es más fácil quedarnos en el "no voy a cambiar" y en el momento en que un ser humano se cree eso, deja de crecer, de aprender y de transformarse. Y desde mi punto de vista, lo más bonito es que nos podemos transformar hasta el momento de nuestra muerte.

-¿Por dónde hay que empezar para ser feliz?

-Creo que hay tres claves. A lo que no se puede renunciar nunca para ser feliz es a la paz interior. Si no te sientes en paz, es imposible. Y eso empieza por cultivarnos a nosotros mismos: perdonarnos cuando hemos hecho algo mal en el pasado, tratarnos con benevolencia, con cariño y tener una relación íntima con nosotros mismos, escucharnos. La segunda clave sería ser leales a nosotros mismos para alcanzar nuestros objetivos. Y la tercera, rodearnos de personas que nos quieran y a las que querer.