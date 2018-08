"Los errores son oportunidades para aprender y elegir otro camino"

Coti Sorokin (Rosario, Argentina, 1973), autor de canciones tan conocidas como Color esperanza -popularizada por Diego Torres- y Nada fue un error -la canción del verano de 2005-, visitó este mes Galicia para presentar en la localidad ourensana de Verín un recopilatorio de sus canciones que grabó en el teatro Colón de Buenos Aires. El DVD En vivo en el Colón, que se publicará dentro de poco, resume casi veinte años de carrera solista, sintetizando los hitos de los discos que ha hecho. "Supongo que en marzo saldrá mi nuevo disco con canciones inéditas", adelanta.

-Usted colaboró en la elaboración de un vino con uvas del Valle de Uco (Argentina), que ha sido bautizado con el nombre de Verso y que presentó en Madrid el pasado año. ¿Qué le resulta más complicado, componer una canción o crear un vino?

-La parte que me tocó de hacer en el vino fue sencilla, porque consistió en elegir a mi gusto las muestras de vino que más me representaban. Me llevó una tarde. Escribir una canción es un trabajo mucho más arduo y lleno de altibajos, sinuosidad, alegrías, contratiempos, contradicciones, logros, metas... La canción es mi vida y nací prácticamente siendo músico. Lo del vino es un gusto que me di como empresario y artista, de haberlo hecho con otro artista maravilloso, el técnico Marcelo Pelleritti, mi socio en esta aventura. El vino me acompaña en mis giras. El vino de Lanzarote lo probaré, sin ninguna duda.

-¿Prefiere el mar o la montaña?

-Prefiero el mar. Amo tener cerca el agua, la playa o el río. Nací y me crié al lado del río Paraná, en Argentina, el Río de la Plata, el Océano Atlántico y el delta... El agua para mí es vital, da una energía tan grande y además está presente en casi todas mis canciones de una u otra manera metafóricamente. El Atlántico es el océano que conocí como mar de chiquito y lo asocio con mi niñez, con Uruguay, Brasil, Argentina... y tiene ese aroma y esa brisa que son muy reconocibles para mí.

-Uno de sus temas más conocidos es Nada fue un error . ¿Cuál ha sido su mayor error?

-Los errores cuanto más grandes, más nos enseñan y la filosofía de esta canción es que uno puede considerar los errores oportunidades para aprender y no tomar más ese camino y elegir otro. Hace casi veinte años que escribí la canción. Gracias al error se han descubierto la mayoría de las cosas que han sido trascendentes en la vida del ser humano.

- Otro de sus grandes éxitos es Color esperanza , que escribió para Diego Torres. ¿De qué color es la esperanza?

-Cada uno le pone el color que quiera. Pintarse la cara de color esperanza es una manera de enfrentar también la vida. Puede ser multicolor o del color de la bandera que uno quiera. Hay tantos como seres humanos sobre la Tierra.

-¿Qué prefiere hacer antes de ver el sol, como dice otro de sus temas?

-Prefiero estar feliz cada día que va a amanecer y tener esa sensación de plenitud de recibir un nuevo día y de haber elegido el día anterior lo que quise hacer, decir, vivir o sentirme libre para hacerlo.

-Usted es padre de dos parejas de mellizos. ¿Cómo vive esta experiencia nada común?

-Es una aventura que se va aprendiendo y me tocó vivirla muy joven con mi pareja. Espero seguir compartiendo muchas cosas con ellos. Tengo el orgullo de haber aprendido mucho a base de ensayo y error. Lo importante es estar atento y ser buena persona.

-El paladar lo tendrá dividido entre España y Argentina. ¿Cuáles son sus platos preferidos de cada país?

-Tengo mi corazón dividido entre el asado argentino y la paella española porque son mis dos comidas predilectas por todo lo que implican. La comida va más allá del tecnicismo. Es un evento fraterno, familiar, de afectos, de disfrute, de intercambio, de diálogo, que es tan escueto en este mundo de hipercomunicación a través del WhatsApp y las redes sociales.